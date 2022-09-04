 

Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки

04.09.2022, 18:05, Новости дня
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Полиция Мемфиса, штат Теннесси, разыскивает похищенную во время утренней пробежки внучку миллиардера Джозефа Оргилла, пишет New York Post со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.

Школьную учительницу Элизу Флетчер затолкали в темный внедорожник, также полиция обнаружила ее разбитый телефон и бутылку с водой. Сам автомобиль вскоре обнаружила полиция, но вместо Флетчер она обнаружила подозреваемого – 38-летнего Клеоту Абстона, его обвинили в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик, передает РИА «Новости».

«Элиза Флетчер в настоящее время не найдена. Следователи и офицеры полицейского департамента Мемфиса вместе с нашими местными и федеральными партнерами продолжают поиски миссис Флетчер», – заявили в полиции.

Как сообщили родные похищенной, семья Флетчер назначила вознаграждение за информацию о возможном местонахождении Элизы Флетчер в размере 50 тыс. долларов.

Элиза Флетчер – наследница компании, основанной миллиардером Джозефом Оргиллом Orgill Inc., занимающейся дистрибуцией и розничными услугами. Компания обслуживает более 11 тыс. розничных хозяйственных магазинов, дилеров пиломатериалов и фермерских магазинов на территории США и Канады, а также в более чем 50 странах мира. Известно, что годовой объем продаж Orgill Inc. составляет 3 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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