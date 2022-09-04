Кабмин Финляндии предоставит энергокомпаниям страны госгарантии на 10 млрд евро

Правительство Финляндии на фоне остановки «Северного потока» предлагает выделить 10 млрд евро в качестве государственных гарантий энергокомпаниям страны, сообщила на брифинге премьер-министр Санна Марин.

«Правительство предлагает выделение 10 млрд евро на программу государственных займов и гарантий для компаний, занимающихся производством электроэнергии в Финляндии», – отметила Марин, информирует РИА «Новости».

Финляндия продолжит обсуждать ситуацию со Швецией, которая готовит свои собственные меры поддержки и будет продвигать меры по улучшению функционирования и стабильности рынков энергии и деривативов в ЕС, сообщил на брифинге министр экономики Финляндии Мика Линтиля.

Предлагается, что схема займов и гарантий будет действовать на рыночных условиях до конца 2023 года с максимальным сроком погашения 2 года. Предложение кабмина подлежит утверждению парламентом Финляндии.

Ранее в воскресенье об аналогичных мерах объявило правительство Швеции, предоставившее энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму 250 миллиардов шведских крон (23 миллиарда долларов), которые будут действовать до марта следующего года. Существуют опасения, что цены на электроэнергию резко вырастут в понедельник утром, когда начнутся биржевые торги. Резкий рост цен может привести к тому, что электроэнергетические компании будут нуждаться по меньшей мере в сотнях миллионов или даже миллиардах евро дополнительного финансирования для обеспечения гарантий поставок, уточняли ранее финские СМИ.

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