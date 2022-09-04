Достигли потолка

Страны «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на нефть из РФ. Что это значит для российского бюджета?

Конкретный уровень этого потолка пока еще не установлен. Заявлено, что его будет определять «широкая коалиция стран, решивших придерживаться ограничений» на основании ряда технических аспектов. Предельный уровень цен будет опубликован, при необходимости он может быть пересмотрен.

Министры финансов G-7 также призвали все нефтедобывающие государства увеличить добычу нефти, чтобы снизить волатильность на рынках энергоносителей.

«В этой связи мы приветствуем недавнее решение ОПЕК нарастить добычу на фоне условий ограниченного предложения», — отмечается в заявлении.

Ограничения на цену «нефти из РФ» должны начать действовать с 5 декабря 2022 года для нефти и с 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Они будут касаться топлива, поставляемого морским транспортом. Если нефть будут закупать по ценам выше потолка, ее перевозка (а также страхование) запрещается. Очевидно, что сроки ввода «потолка нефтяных цен» связаны с принятым в рамках шестого пакета санкций ЕС запрета на импорт сырой нефти из России, который вступает в силу с 1 декабря 2022 года, и запрета на импорт нефтепродуктов — с 1 февраля 2023-го. Отсрочку до 2024 года получили Чехия, Словакия и Венгрия — страны, зависящие от поставок по нефтепроводу «Дружба».

Какое это имеет значение для экономики РФ? Значительное. Российский бюджет в первом полугодии 2022 года оказался профицитным исключительно благодаря высоким ценам на нефть: по итогам первого полугодия 2022 года, цена Urals составила $85,4 за баррель — почти на треть больше, чем прогнозировали в Министерстве финансов РФ при составлении бюджета. Соответственно, доходы бюджета выросли почти на четверть. Высокие цены на нефть потянули за собой рост не только «нефтегазовых», но и других доходов бюджета — там, где выросли НДС и налоги на прибыль — они стали производной от выросших доходов сырьевых корпораций.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

С конца февраля страны Евросоюза заплатили за российскую нефть без малого 45 млрд евро (а также более 35 млрд евро за газ и почти 3 миллиарда за уголь). Бо́льшая часть этой суммы пришлась на Германию, купившую российской нефти на 14, 6 млрд евро.

Российские власти устами вице-премьера Александра Новака уже заявили, что не будут продавать нефть в те страны, которые введут ценовой потолок на «нефть из России». Но в любом случае с начала декабря европейские страны и так не смогут официально покупать российскую нефть.

Конечно, российская сторона будет говорить, что всю нефть, которую она не продаст в Европу, она направит в Китай. Вопрос только в том, какие объемы нефти и по какой цене Китай будет готов купить, — сейчас размер скидок, с которыми Китай и Индия покупают российскую нефть, неизвестны, аналитики оценивают их в интервале от 20 до 30 долларов с каждого барреля.

Очевидно, что увеличение объемов поставок «на Восток» даст этим странам рычаги давления на российских экспортеров, у которых не будет другого варианта, как соглашаться на условия покупателей.

Меньше будут цены покупки углеводородов — меньше будут нефтегазовые доходы бюджета, которые, по итогам июля, и так сократились на 22,5%. Кроме того, правительство РФ в этой ситуации наверняка рассчитывает, что сокращение предложения российской нефти на рынке потянет вверх цены, а в этой ситуации и скидки не страшны — главное, чтобы валюта приходила в страну в нужном для власти объеме.

Впрочем, у российских властей в запасе есть инструмент, которым они всегда пользовались при снижении притока нефтедолларов, — девальвация рубля. Только раньше его девальвировали по отношению к доллару, а теперь могут по отношению к юаню, например.

Дмитрий Прокофьев , редактор отдела экономики «Новой газеты»

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