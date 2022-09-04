Семейный выход: княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми на традиционном пикнике в Монако

Спустя два года пандемии в Монако вернулось одно из самых любимых семейных мероприятий с труднопроизносимым название U Cavagnëtu, который многие называют просто пикником в Монако. Почти 90 лет этот праздник собирает сотни подданных королевства под открытым небом парка принцессы Антуанетты, и неизменное присутствие на нем титулованных особ – часть традиции, заложенной мэрией города в 1931 году. Князь Альбер II и княгиня Шарлен не стали прерывать обычай и появились на ежегодном гулянии вместе с детьми – 7 -летними близнецами Габриэллой и Жаком.

Накануне Габриэлла попробовала себя в роли домашнего стилиста и несколькими (не очень удачными) движениями ножниц обновила прическу себе и брату. Даже не беремся представить, сколько усилий потребовалось, чтобы замаскировать этот момент, но оба выглядели очень мило в парных нарядах от Jacadi.

Шарлен же появилась в парке в ослепительно белой кружевной тунике с высоких воротником и брюках от южноафриканского дизайнера Теренса Бея. В этом наряде, приправленным легким макияжем, она была очень похожа на невест. И только князь Альбер не изменил своему повседневному “отцовскому луку”, выбрав голубой пиджак в сочетании со светлой рубашкой и бежевыми брюками.

В последний раз королевская семья Монако появлялась в полном составе на публике в июле этого года на причале яхт-клуба Монако. Тогда принцу Жаку и принцессе Габриэлле вручали награды как лучшим ученикам летнего лагеря Seadventures.