Мнение: Кремль готов принять капитуляцию Украины?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Кремль по-прежнему готов к переговорам с Киевом. Но только для обсуждения «условий соблюдения требований России». Мол, условия, которые Россия выдвигает украинской стороне, остаются прежними, и ни о чем кроме их соблюдения Москва не будет говорить с Киевом.

В переводе с дипломатического на простой разговорный это означает, что Кремль готов обсуждать с Киевом только условия капитуляции Украины?

Я правильно понял Пескова?

Скриншот отсюда

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