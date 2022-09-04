Мнение: Кремль готов принять капитуляцию Украины?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Кремль по-прежнему готов к переговорам с Киевом. Но только для обсуждения «условий соблюдения требований России». Мол, условия, которые Россия выдвигает украинской стороне, остаются прежними, и ни о чем кроме их соблюдения Москва не будет говорить с Киевом.
В переводе с дипломатического на простой разговорный это означает, что Кремль готов обсуждать с Киевом только условия капитуляции Украины?
Я правильно понял Пескова?
Скриншот отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет