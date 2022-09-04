 

«Они заложники режима» – страны Балтии не будут лишать турок виз из-за спецоперации в Сирии

04.09.2022, 17:33, Разное
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Эстония, Латвия и Литва заявили о намерении сохранить визы для турецких граждан и даже ускорить их выдачу.

По словам замминистра иностранных дел Латвии Раймонда Янсонса, произошло «подлое нападение на Сирию», однако турки в этом не виноваты.

– Мы рады, что турецкие граждане четко обозначили свою позицию и массово выступили против войны. Для нас не существует плохих наций. Мы готовы принять всех жертв несправедливости и диктатуры, особенно если мы говорим о заложниках режима, – сказал он.

В МИД Эстонии поддержали инициативу латвийских коллег и даже допустили, что аннулированные визы россиян, которые будут извлечены из их паспортов, будут оперативно вклеены в документы турецких беженцев. Власти Литвы также обещают упрощенное получение ВНЖ и предоставление рабочих мест.

Ранее Турция начала военную спецоперацию по наведению конституционного порядка и декурдизации Сирии, нанеся авиаудары близ Алеппо. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Сирии в стремлении вступить в ОДКБ и формировании антитурецких террористических формированный национал-социалистической направленности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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