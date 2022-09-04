Мнение: Тёплая столица, чем Москва лучше Лондона и менее счастливые москвичи

1. Климат в центральной России, кажется, становится лучше. Блогер genby пишет (ссылка):



Если до 1917 года среднегодовая температура была 3,5 градуса, то теперь она достигла 7,5 градусов. В 2019 году так вообще зашкалило за 8.

Основной источник прироста тепла – это зимние месяцы и лето. Осень и весна почти без изменений. В 2019 средняя температура января впервые была положительной, +0,1 градус. В среднем температура января поднялась с -12 до -2. Кстати, книжка Паршева “Почему Россия не Америка” вся основана на факте того, что нулевая изотерма января проходит западнее, в районе Бреста. В 2019 нулевая изотерма января проходила через Москву.

Блогер zemfort1983 приводит данные за август (ссылка):

Август в Москве оказался самым тëплым за всю историю метеонаблюдений (+21,9), обогнав август 2010 года (+21,8). Только без пожаров и смога (дымка пару дней от рязанских пожаров не считается). Вода в Москве-реке –парное молоко (+22).

Занятно, что каждый летний месяц был теплее предыдущего (июнь +18,9, июль +20,7).

Ну и по стране – шик и блеск. Урожай небывалый (Росстат сообщил, что на 19 августа обмолочено всего 50,7% посевной площади, но уже намолочено 94,9 млн тонн, урожайность 39,4 ц/га, по сравнению с 29 ц/га в 2021-м). Всë увереннее нацеливаемся на 150 миллионов тонн зерна.

2. Российская творческая элита предпочитает Москву загранице (ссылка 1, ссылка 2):



О преимуществах Москвы перед Лондоном заявил популярный актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович. Его процитировал «Москвич Mag».

«Москва — удивительный город. Он стал комфортен, я бы даже сказал, что это один из самых образцовых городов, в которых я бывал. Многие европейские столицы когда-то казались нам недостижимым идеалом, сейчас мы во многом их превосходим», — поделился исполнитель ролей в фильмах «Выше неба» и «Доктор Лиза».

По мнению Аграновича, Лондон в значительно меньшей степени удобно устроен по сравнению с Москвой. «Здорово, когда вся Москва в одном телефоне. Когда все необходимое и даже сверх этого работает круглосуточно», — считает он.

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О превосходстве Москвы над другими мировыми мегаполисами заявил российский телеведущий, историк, писатель, продюсер и журналист Дмитрий Захаров. В интервью «Москвич Mag» он отметил, что Москва — очень чистый город.

«В Париже в свое время меня поразило количество мусора на улицах», — сказал он. В Нью-Йорке и Лондоне журналист чувствовал себя некомфортно и признался, что не смог бы там жить на постоянной основе.

Он также привел в пример московскую подземку, которая, по его мнению, занимает первое место по чистоте и ухоженности по сравнению с другими метрополитенами мира. «Достаточно спуститься в парижское метро, чтобы понять, что такое вандализм. Если вы окажетесь в Афинах, вы будете поражены тем, что все загажено граффити», — объяснил Захаров.

Собеседник издания добавил, что в России люди более открытые и лучше идут на контакт, чем сильно отличаются от жителей других стран.

3. Тем не менее, жить в большом городе, где полно источников стресса, непросто. Согласно опросам, люди в Москве реже считают себя счастливыми, чем в среднем в России (ссылка):

Москвичи оказались менее счастливыми, чем жители других регионов России. Cервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил на эту тему 1600 россиян.

«Жители Москвы в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов: если москвичи оценили свой уровень счастья на 3,27 балла, то россияне в целом — на 3,56 балла», — сказано в сообщении.

При этом абсолютно счастливыми себя назвали 22 процента опрошенных россиян. Большинство из них женщины, граждане в возрасте до 24 лет, люди с высшим образованием, россияне в браке и с детьми, и те, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей.

Самыми несчастливыми оказались восемь процентов респондентов. Среди них больше всего мужчин, людей в возрасте 35-44 лет, с доходом 80-200 тысяч рублей, с средним профессиональным образованием, с семьей и детьми.