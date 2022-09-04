Теперь в стиле радуги: цветной французский маникюр как главный микротренд сентября

Красота начинается с ноготка. В но время как консервативные мастера ногтевого сервиса продолжают делать классический французский маникюр: тот самый с основанием ногтя естественного розоватого оттенка и белой полоской с краю — все больше и больше женщин хотят французские ногти, сделанные по-новому.

Типы французских ногтей

В наше время понятие «французский маникюр» основательно вышло за рамки традиционного понимания.

Вот основные виды дизайна, которые предлагает современная «маникюрная промышленность»:

Цветной французский маникюр. Сделать его очень просто, нужно всего лишь заменить белую линию на ногте на любой цвет. Бэби бумер. В этой разновидности маникюра цвет основы постепенно переходит в светлый цвет на кончике. Его истинными фанатками стали Паула Эчеваррия и Джей Ло. Двойная француженка. Отличный вариант для счастливых обладательниц ногтей с длинной пластиной. На них можно нарисовать две или даже три параллельные линии. Кстати, можно оставить между ними пробел, а можно нарисовать подряд несколько полосок разного цвета. Перевернутая француженка, обратный френч или антифренч. Сам ноготь до кончиков покрыт или прозрачным или натуральным розовым лаком, белую полоску, точнее полукруг, рисуется у основания. Выглядит очень эффектно. Градиент. Эта техника позволяет комбинировать на кончике более одного цвета. Смысл состоит в том, чтобы объединить их и объединить их очень оригинальным образом. Получается что-то похожее на мрамор.

А теперь долгожданные примеры.

Разноцветные ноготки

Этот простой маникюр, который подойдет для самых сдержанных девушек и женщин, выглядит реально круто. Тонкая цветная линия завершает ноготь, придавая ему оригинальность, но без излишней эксцентричности. Можно выбрать один цвет, а можно чередовать разные. Такой вариант подойдет к любому образу.

Разноцветный градиент

Эта техника также чудесно работает на кончике ногтя. Комбинируя несколько оттенков, можно добиться просто удивительного результата.

Цветной френч: фуксия

Яркие ногти гармонируют с яркой солнечной погодой и поднимут настроение в пасмурный непогожий денек. Это сочетание двух оттенков фуксии идеально подойдет к смуглой или загорелой коже.

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Двойная француженка: красный с белым

Двойной маникюр в красном и белом цветах всегда неотразим, особенно если поменять традиционный порядок цветов. Получается гораздо интереснее! Можно чередовать цвета или, как на картинке, закрасить на трех ногтях нарисовать широкую красную полосу, а в двух оставшихся — белую. Получится очень нарядно.

Аквагамма

Плавный переход от более темного оттенка синего к более светлый и даже белому выглядит реально круто.

Оранжевое настроение

Любите апельсины? Тогда можно добавить их на ноготки. Оранжевый цвет здорово подчеркнет загар. Больше нравятся лимоны? Не проблема! Можно накрасить кончики ногтей желтым лаком. Тоже здорово!

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Звездопад

Такой маникюр с нейтральной основой и разноцветными кончиками спокойных тонов в сочетании с золотыми звездочками сделают королевой вечеринки любую девушку.

Зелени много не бывает

Зеленый — это круто в любое время года. Чередование двух контрастных оттенков, дает потрясающий результат, особенно сочетание бутылочно-зеленого и салатового.

Двусторонний френч

Кстати, можно нарисовать одну полосочку на кончике ногтя, а вторую у его основания. Можно выбрать разные оттенки или даже цвета, но более элегантно выглядит однотонный двусторонний маникюр сдержанного цвета.

А можно сделать просто обратный французский маникюр с тоненькой полосочкой, нарисованной у основания ноготочка.

А еще можно украсить ногти разными рисунками: цветочками, листочками, точечками. Может получиться нереально весело и свежо.