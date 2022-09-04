Мнение: Но у нас же нет демократии!

Разговоры о «коллективной ответственности» русского народа в целом и отдельных его представителей в частности становятся всё более частыми – особенно в свете того, что современный Запад, а с ним и весь мир, весьма недвусмысленно эту самую ответственность на наш народ накладывают – за всё, что сейчас делает Россия. «Русских» в широком смысле (а с точки зрения иностранцев Russians – это в общем все граждане РФ, независимо от национальности) сейчас преследуют вполне откровенно, нравится это нам или нет.

Наши люди пытаются оправдываться, и, я смотрю, одним из самых популярных аргументов «против» у многих, кто не приемлет «коллективную ответственность», является… отсутствие реальной демократии в России. Так и говорят: как, мол, меня и вообще всех нас могут обвинять в поддержке Путина и всей экспансионистской политики РФ, когда в России нет демократии?? Типа – «добро б я, к примеру, голосовал за Путина и «путинистов», привел бы их к власти! Они б, скажем, написали б в предвыборной программе «Хотим убивать украинцев и угрожать всему миру ядерной войной», а я б за это отдал голос – ну да, формально я б был причастен к преступлениям режима; но ведь не было ничего подобного! Они ничего подобного никогда не предлагали, да и все выборы в России – фарс! ЗНАЧИТ, ни я, ни кто-либо из простых людей в РФ к тому, что творит Россия, никоим образом не причастны! НАС НЕ СПРАШИВАЛИ!!»

Вот такое, скажем так, типовое оправдание. Что лично меня более всего потрясает в такого рода логике? Ее невероятная абсурдность и нелепость. Причем всё усугубляется тем, что что подобное говорится даже не из лицемерия, а вполне всерьез; упирающие на «отсутствие настоящей демократии» сами не замечают полной несуразности такого рода самооправданий.

Выглядит всё примерно как оправдания маленького мальчика перед строгой мамой, который пошел гулять по улице в лютый мороз в одной легкой футболке – и закономерно вернулся замерзший, вскоре – с высокой температурой и жесточайшей простудой. Представим, что в свое оправдание он бы говорил: «Но ведь я не надел теплую куртку!! Понятно, если б я был в теплой куртке и все равно б заболел – ну да, я бы был виноват; но я ведь был без нее! Значит, моей вины никакой нет, за что вы меня ругаете?!»

Народ в РФ – даже как бы «образованный» – через слова никак не мог уразуметь, зачем нужна демократия. Сейчас стало более наглядно – демократия нужна, в частности, для того, чтобы народ мог в случае необходимости осаживать тех политиков, кто б вдруг терял чувство реальности и норовил втравить страну во всякие дикие авантюры. Демократия, среди прочего – это УЗДА, при помощи которых население способно сдерживать самых боевитых и отмороженных в руководстве страны – даже если они забираются на самый верх. Безусловно, узда эта не абсолютная, правило «демократии не воюют» не является на 100% верным – но все ж эта узда весьма эффективная. Влезла бы РФ в нынешнюю авантюру, ЕСЛИ БЫ в ней была демократия – мы никогда не узнаем, но лично я полагаю, что нет.

Однако это всё теперь – абстрактные рассуждения. Факт – что народ России в суровый «геополитический» мороз оказался без теплого пальтишки, без узды, которой он мог бы на что-то повлиять в собственной стране. САМИ отказались, «не придали значения», «а не хера оно нужно» и «мы люди маленькие». Чья это вина? Безусловно, самих же нас.

Огребайте теперь, маленькие люди. Всё только начинается.