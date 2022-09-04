Отличница Кейт и двоечник Гарри: как учились в школе члены британской королевской семьи

В начале сентября школьники и студенты во многих странах мира, в том числе, в Великобритании, отправятся в школы, колледжи и университеты. Среди них – внучка британской королевы Елизаветы II леди Луиза Виндзор и правнуки принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Леди Луиза в школе была отличницей и по результатам выпускных экзаменов смогла поступить в престижный Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. А детям принца Уильяма до этого пока далеко. Джордж идет всего лишь в пятый класс школы Ламброук, Шарлотта – в третий, а Луи в детсадовскую группу (кстати, это обойдется герцогам Кембриджским в 20 997, 19 464 и 13 167 фунтов стерлингов в год соответственно).

А как учились их родители – принц Уильям и Кейт Миддлтон – и прочие родственники, в том числе, королева?

Система оценок в Великобритании отличается от российской. В конце обучения в средней школе ученики сдают единый экзамен на сертификат GCSE. До 2018 года для оценивания знаний использовалась буквенная система от A* до D, где A* – наивысший балл, присуждаемый за выдающиеся достижения, А – отлично, В – хорошо, С – удовлетворительно и D – неудовлетворительно. После реформы системы образования многие школы перешли на цифровую систему, где 9 – самая высокая оценка, а 1 – самая низкая. В выпускных классах британские школьники выбирают несколько основных предметов и сдают по ним экзамены на квалификацию A-Levels. Она необходима тем, кто собирается продолжить обучение в университетах.

Выпускные экзамены одновременно являются вступительными в высшие учебные заведения. И тут шкала оценок от A* до E, причем большинство университетов при приеме требуют оценки не ниже B по нескольким ключевым предметам. Но не все британцы стремятся получать высшее образование. Некоторые выбирают профессиональные школы или, как в британской королевской семье, военные училища и академии.

Принц Уильям

Принц Уильям воспитывался в лондонской школе Джейн Майнорс, затем в школе Уэтерби, а с 1990 по 1995 год он ходил в школу Ладгроув в Беркшире. После этого он поступил в престижный Итонский колледж, где изучал географию, биологию и историю искусств. Пятью годами позже – в 2000-м – он получил свои результаты A-level: у него была A по географии, B по искусству и C по биологии.

Хорошие оценки позволили Уильяму поступить на историю искусств в Сент-Эндрюсский университет – тот самый, в который в этом году впервые отправилась леди Луиза Виндзор. В середине четырехлетнего курса учебы он сменил специализацию на географию. Уильям с отличием окончил учебу в университете и получил степень магистра, а также невесту.

Принц Гарри в Итонском колледже участвует в постановке “Много шума из ничего” Уильяма Шекспира Принц Гарри

Младший сын принца Чарльза не так преуспел в науках, как его старший брат. Поскольку принцесса Диана хотела, чтобы ее сыновья учились вместе с другими детьми, Гарри тоже посещал школы Джейн Майнорс, Уэтерби и Ладгроув. Он, как и Уильям, поступил в Итонский колледж, но, в отличие от брата, закончил его в 2003 году с оценками, которые указывали на то, что принцу не стоит претендовать на университетское образование.

Самой высокой в его результатах A-level была B по искусству. Причем впоследствии его бывший учитель Сара Форсайт рассказала The Guardian, что он был “слабым учеником” и преподаватели помогали ему на экзамене. В руководстве Итона, конечно, все отрицали. По географии Гарри получил D – неудовлетворительно. Зато он делал успехи в спорте и кадетском движении. Он решил избрать военную стезю и, взяв паузу на год, поступил в королевскую военную академию в Сандхерсте.

Принц Чарльз

У принца Чарльза было совсем другое образование. Его отец герцог Эдинбургский отправил его учиться в Гордонстоун, известную своей строгостью частную школу в Шотландии, в которой обучение сочетается с занятиями на свежем воздухе. Нужно сказать, что, по мысли Чарльза, и Уильям с Гарри должны были учиться там же, где их отец, а также дедушка принц Филипп, два дяди и два двоюродных брата, но Диане удалось настоять на Итоне, в котором традиционно получали общее образование члены семьи Спенсер.

Чарльз получил довольно посредственные оценки, в том числе, B по истории и C по французскому языку на A-level. Но это не помешало принцу поступить в Кембриджский университет, который он закончил 23 июня 1970 года бакалавром гуманитарных наук c отличием второй степени. Это было поистине историческое событие: впервые наследник британского престола получил высшее образование. Кстати, говорят, что телохранитель Чарльза, посещавший вместе с юным принцем все занятия, тоже сдавал выпускные экзамены — и получил диплом с отличием первой степени.

Принц Чарльз в начале учебы в Кембриджском университетеКейт Миддлтон

Нынешняя герцогиня Кембриджская в юности была более прилежной ученицей, чем принц Уильям. Кейт Миддлтон училась в колледже Мальборо в Уилтшире. Для того, чтобы, не будучи родом из знатной семьи, поступить в Сент-Эндрюсский университет, она потратила много усилий, и получила самые высокие оценки A-level по математике и истории искусств и В по английскому языку. Кейт окончила университет в 2005 году: она получила диплом бакалавра с отличием второй степени по специальности “история искусств”.

Кейт Миддлтон после выпускного в Сент-Эндрюсском университетеМеган Маркл

В США у будущих студентов нет экзаменов на A-level, а какие оценки Меган получила на своем SAT – это тест, который студенты сдают при поступлении в университет – неизвестно. Но она получала высшее образование, из чего следует вывод, что ее оценки были вполне достойными. В 2003 году она получила степень бакалавра по двойной специальности в области театра и международных исследований в Северо-Западном университете в Эванстоне, штат Иллинойс. Во время учебы она прошла стажировку в посольстве США в Буэнос-Айресе, где научилась говорить по-испански. Она также несколько лет изучала французский.

Леди Диана Спенсер

Принцесса Диана не очень хорошо училась в школе и дважды провалила экзамены. Ее отец восьмой граф Спенсер, очевидно, пришел к выводу, что у девушки нет склонности к наукам, и отправил ее в Швейцарию в институт Alpin Videmanette для девушек из высшего общества. Учили там, в основном, хорошим манерам, а также кататься на лыжах, готовить, шить платья и говорить по-французски. Среди выпускниц Institut Alpin Videmanette также значится Ирен, принцесса греческая и датская, младшая сестра испанской королевы Софии.

Королева Елизавета II

Королева никогда в жизни не сдавала выпускных экзаменов, а это значит, что у нее нет ни одной оценки A-level. В раннем детстве ее обучала гувернантка. Занятия длились с 9:30 до 11:00. После отречения ее дяди Эдуарда VIII от престола в 1938 году стало понятно, что королем будет ее отец, а после него престол унаследует она. Чтобы подготовиться к своей будущей роли, она брала уроки конституционной истории у профессора Итона Генри Мартена, изучала французский. Но настоящее образование, которое не сравнится ни с одним университетом, она получила, взойдя на престол 6 февраля 1952 года.

Королева Елизавета II привела сыновей Эндрю и Эдварда в подготовительную школу Хитердаун в АскотеПринцесса Анна

Принцесса Анна посещала закрытую школу Бененден для девочек, параллельно брала уроки танцев и игры на фортепиано, изучала иностранные языки. В ее официальной биографии значится, что она сдавала на A-level экзамены по английскому языку, истории и политике, но не сообщается, какие оценки получила. В любом случае, в университете принцесса Анна не училась. Свою жизнь в юности она посвятила конному спорту и даже принимала участие в Олимпиаде 1976 года в Монреале в составе сборной страны.

Принц Эндрю

Принц Эндрю посещал Гордонстоун, как и его старший брат Чарльз, а предпочтения в учебе были такими же, как у Анны – он сдавал на A-level по английскому языку, истории и политике. После окончания школы Эндрю поступил в дартсмутский Королевский военно-морской колледж и окончил его пилотом вертолета.

Принц Эдвард

Принц Эдвард также учился в Гордонстоуне, также сдавал на A-level по английскому языку, истории и политике, но – в отличие от брата Эндрю и сестры Анны – он поступил в университет. Как и его брат Чарльз, Эдвард окончил Кембридж бакалавром гуманитарных наук c отличием второй степени.

Экс-супруга принца Эндрю Сара Фергюсон с дочерьми принцессой Беатрис и принцессой ЕвгениейБеатрис и Евгения

Самым умным членом королевской семьи, с точки зрения оценок, является младшая дочь принца Эндрю принцесса Евгения. Обе дочери герцога Йоркского окончили школу Святого Георгия в Аскоте. Но у Евгении две оценки А – по искусству и английской литературе, и одна B – по истории искусства. Это позволило ей поступить в Ньюкаслский университет на английскую литературу, историю искусства и политику. А у ее старшей сестры принцессы Беатрис одна оценка А по актерскому мастерству и две B – по истории и киноискусству. Она окончила Голдсмитский колледж бакалавром со специализацией “История идей”.