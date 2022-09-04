“Это разрушило мою семью”: Канье Уэст признался в порно-зависимости

Накануне 45-летний Канье Уэст вышел на связь с подписчиками и в традиционной для себя манере выставил на суд общественности подробности семейной жизни с Ким. Рэпер признался, что зависит от порно-контента, попутно обвинив бывшую тещу Крис Дженнер в том, что та зарабатывает на чрезмерно сексуализированных образах своих дочерей. Дело в том, что Крис была инициатором фотосессий Кайли Дженнер и Ким Кардашьян в журнале Playboy в 2019 и 2007 годах соответственно.

Голливуд – это гигантский бордель. Порнография разрушила мою семью, я борюсь с зависимостью, которую продвигают социальные сети, и не позволю этому случиться с Норти и Чикаго, – написал он, имея в виду общих с Ким Кардашьян дочерей.

Рэпер также обратился к бывшей помощнице Кайли Дженнер Виктории Вильярроэль и предостерег ее от съемок в мужских журналах.

Не позволяй Крис заставить тебя сниматься в Playboy, как она заставила Кайли и Ким, – заявил Канье.

Впрочем, рэпер отметил, что не считает Крис Дженнер единственным злом – также Канье не прочь свести счеты с Хиллари Клинтон и Марком Цукербергом, которые, по словам музыканта, мечтают стереть его аккаунт из социальных сетей. Также в очередном приступе откровений Канье опубликовал скриншоты личной переписки – судя по всему, с бывшей супругой Ким Кардашьян. Конфликт возник на фоне начала нового учебного года – Канье оказался против того, чтобы их дети шли в то учебное заведение, которое выбрала Ким.

Нет, нам нужно поговорить лично, ты не имеешь права голоса в отношении того, в какую школу ходят дети. Почему ты говоришь, что говоришь? Потому что, ты наполовину белая? – говорится в одном из сообщений рэпера.

Послание от моей мамы – прочитай, пожалуйста: “Попроси его перестать упоминать мое имя, умоляю. Мне почти 67 лет, и весь этот стресс просто сведет меня в могилу”, – передала Ким сообщение своей матери Крис Дженнер.

Ты не имеешь столько власти над моими черными детьми, чтобы решать, в какую школу они пойдут, – парировал Канье, – Они не будут сниматься для Playboy и выкладывать интимные видео в сеть. Скажи своим друзьям Клинтонам взять меня. Я здесь.

Рэпер также предупредил фанатов, что находится в здравом уме.

Любой, кто говорит, что я накручиваю себя, когда излагаю неоспоримые истины – самая настоящая овца. Заткнитесь и побеспокойтесь о собственных детях. Я не сумасшедший. Я не остановлюсь, пока не скажу это своим детям, даже если придется нарушить закон.

Напомним, что в марте Канье раскритиковал Ким за то, что та позволила дочери Норт завести аккаунт на популярной платформе для публикации видеоконтента, и также высказывался по этому поводу в своем блоге.

Ким Кардашьян и Канье Уэст были женаты с 24 мая 2014 года Ким, до свадьбы они встречались в течение двух лет. У супругов четверо детей: 9-летняя дочь Норт, 7-летний сын Сейнт, 4-летняя дочь Чикаго и 4-летний сын Псалм. Двух старших отпрысков Ким родила сама, а двое младших появились на свет благодаря суррогатной матери. Супруги официально развелись в начале марта этого года.