 

Вот так кино – Личное мнение

04.09.2022, 16:10, Разное
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У меня ощущение, что Московский кинофестиваль вообще никогда не заканчивается. Вроде, только вот был, и снова — вот он.

Но в этот раз он закрылся ещё позавчера, сверила специально даты.


Фото: КП

Посмотрела фотографии с красной дорожки и снова впала в ступор. Регина Тодоренко, Вика Цыганова — они-то когда успели стать актрисами?

Впрочем, аншлаг на красной дорожке кое-как выправили Макеевы:


Фото: КП

Оделись блестяще, Роман показал новые зубы. Пенджак-то каков, с отливом! Настя тоже блестит всем платьем, и улыбка — чудо. Гордится, наверное, что с таким парадным мужем вышла всем показать всё.

Из артистов ещё пришла моя любимая Шпица. Давно не видно её в кино, но платье с золотой запятой, а не точкой в карьере, вселило надежду снова увидеть её на экране:


Фото: КП

В общем, фестиваль удался на славу. Бузовой, жаль, не было и любительницы красных дорожек Бони — их не позвали, что ли?

К чему это я? Ах, да: поговорим о кино. Что из последнего посмотрели? Что понравилось?

Источник: Лена Миро


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