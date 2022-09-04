 

Говоря о выборах, Трамп признал правоту высказывания, якобы произнесённого Лениным

04.09.2022, 15:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе своего первого публичного выступления после обысков в имении Мар-а-Лаго Дональд Трамп упомянул высказывание, которое, по его словам, было произнесено Владимиром Лениным. «Он сказал, что тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата — и это оказалось правдой», — приводит Newsweek слова бывшего главы Белого дома.


AP

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе первого после обыска в его имении Мар-а-Лаго публичного выступления процитировал одно высказывание о выборах, которое, по его словам, было произнесено Владимиром Лениным.

«Слышали ли вы когда-нибудь высказывание, кажется, Ленина, — приводит издание Newsweek слова Трампа, произнесённые им во время митинга. — Там он сказал, что тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата*. Это оказалось правдой: тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата. Это заявил Ленин».

Экс-президент также упомянул и о недавнем признании главы компании Meta** Марка Цукерберга о том, что в 2020 году ФБР обратилось к Facebook*** и СМИ и предоставило им ложные сведения, согласно которым история с ноутбуком Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого дома, была российской дезинформацией. При этом, как подчеркнул Трамп, в бюро прекрасно знали, что они сообщают неправду.

«ФБР ясно дало понять, что не хочет, чтобы правда о преступлениях и махинациях семейства Байденов вышла наружу до выборов, поскольку это бы ухудшило шансы Джо Байдена (на победу. — ИноТВ)», — заявил Трамп.

Он охарактеризовал действия ФБР как «коррупцию и вмешательство в выборы» в невиданных для США масштабах.

* Скорее всего, Трамп имел в виду приводимую в различных вариантах фразу, приписываемую И. В. Сталину: «Не важно, кто и как голосует, — важно, как считают голоса» (прим. ИноТВ).
** Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории РФ от 21.03.2022.
*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12.20 / К 100-летнему юбилею Службы внешней разведки России

06.10.20 / Джастин и Хейли Бибер появились на обложке Vogue и дали интервью о своих отношениях

21.01.21 / Скандалы: Россияне уходят в банкротство

19.07.20 / С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник в Донбассе

06.06.22 / Мнение: Стрельба в «ОКО»

04.02.21 / Российская семья, назвавшая новорожденных близнецов Марио и Луиджи, выплатит Nintendo 14 млн рублей

20.07.22 / Вице-губернатор Петербурга Линченко замалчивает детали закона о КРТ?

09.07.22 / Посольство России в Шри-Ланке призвало россиян избегать мест массового скопления

25.11.21 / «В Аду я видела груды тел абортированных младенцев»

23.05.21 / Доломитовая мука пригодится на огороде. Подкормка для повышения урожая перца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика