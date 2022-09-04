В Пятигорске сделают платным посещение Провала

Муниципальные власти Пятигорска после столетнего перерыва приняли решение возобновить взимание платы за посещение Провала – естественной пещеры в виде конусообразной воронки высотой 42 метра.

По словам чиновников, средства пойдут на ремонт освещения в пещере, замену воды в озере и реставрацию скульптуры Остапа Бендера. Первый этап работ планируют начать уже в 2023 году и вести в течение двух лет. После их завершения в Пятигорске планируют реализовать ещё более амбициозный проект.

– После замены всех труб и прочих коммуникаций мы начнём работы по приданию легендарному месту более привлекательного вида для туристов. Скажу по секрету – мы планируем сделать внутри Провала светомузыкальный фонтан, при этом посетители смогут не только созерцать природные красоты, но и спеть любимые песни в караоке, – рассказал главный архитектор Пятигорска.

С 1 октября билет на Провал будет стоить 100 рублей, а для студентов – 50 рублей при предъявлении документа из вуза. По мере реконструкции комплекса плата будет расти. Для инвалидов I и II групп, ветеранов ВОВ и труда, детей до 5 лет и работников городской администрации Пятигорска вход останется бесплатным.

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