 

“Наглотался таблеток”: звезда “Остаться в живых” Доминик Монаган о разрыве с партнершей по сериалу Эванджелин Лилли

04.09.2022, 15:02, Разное
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Звезда фильма “Властелин колец” и сериала “Остаться в живых” Доминик Монаган стал гостем нового выпуска подкаста Анны Фэрис, который вышел в четверг, 1 сентября. В нем актер впервые за 15 лет откровенно рассказал о расставании с бывшей возлюбленной и коллегой по съемочной площадке, актрисой Эванджелин Лилли.    

По-настоящему мое сердце было разбито всего один раз в жизни, – сказал Монаган, размышляя о прошлом, – Я встречался с актрисой сериала “Остаться в живых” по имени Эванджелин Лилли. Не знаю, как бы она описала нашу историю, но, с моей точки зрения, это, вероятно, единственный раз в моей жизни, когда я был действительно увлечен. 

Доминик Монаган – кадр из “Остаться в живых”Эванджелин Лилли – кадр из “Остаться в живых”

45-летний актер признался, что пара обсуждала брак и детей, пока Монаган не погряз в зависимостях (от того же страдал и его экранный герой – рок-музыкант Чарли Пэйс). По его словам, к их разрыву привела чрезмерная страсть актера к выпивке и вечеринкам.

Конечно, она могла насладиться бокалом вина, но я редко видел, чтобы она была пьяна. И, конечно, ей нравились вечеринка и все такое прочее. Но я всегда был тем парнем, который не мог остановиться. Я всегда хотел выпить больше, принять больше, лечь спать последним, – признался актер, – Тогда я думал, что ее это устраивает. Однако на самом деле она не видела во мне хорошего отца или мужа.  

По признанию актера, спустя несколько месяцев после разрыва он чуть было не покончил с собой. Монаган очнулся на кухонном полу в окружении таблеток и понял — нужно что-то менять.   

Это было много лет назад. Возможно, через два или три месяца после нашего расставания. Я проснулся на кухне на полу. Не знал, который час. Темнота, – вспомнил он, – Я был окружен таблетками — синими, красными, белыми, зелеными, розовыми. Вокруг беспорядок. Я в полном замешательстве. Я не знал, какие именно лекарства принимал. Страшно подумать, какой “коктейль” я мог намешать и чем это могло кончиться.  

Кадр из “Властелина колец”

Доминик Монаган и Эванджелина Лилли познакомились на съемках культового сериала “Остаться в живых” (“Lost”) в 2004. Монаган сыграл роль Чарли Пейса, а Лилли — Кейт Остин. Между актерами сразу завязался роман, и в 2005 году в прессе ходили слухи о скорой помолвке, однако к 2007 году они уже окончательно расстались. 

Поклонникам трилогии Питера Джексона “Властелина колец” Доминик Монаган знаком по образу хоббита Мерри (Мериадока Брендибака).


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