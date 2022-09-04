 

“Мы любим тебя и хотим поговорить”: сыновья Бритни Спирс дали интервью после заявлений их отца

04.09.2022, 15:02, Разное
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За последний месяц 44-летний бывший супруг и бэк-танцор Бритни Спирс сделал множество громких заявлений и даже успел опубликовать компромат – архивные видеозаписи, на которых поп-звезда отчитывает сыновей. Федерлайн признался, что 16-летний Престон и 15-летний Джейдена не хотят общаться с мамой из-за откровенного контента, который та выкладывает в сеть. А накануне стало известно, что танцовщик дал очередное провокационное интервью, которое выйдет в грядущее воскресенье. 

Однако, похоже, Престон и Джейден решили высказать собственную точку зрения и согласились на беседу с каналом ITV прежде, чем их отец раскроет новые шокирующие подробности семейной жизни. В тизере эфира младший Джейден признается, что очень хочет увидеться со знаменитой мамой. 

Я уверен, что все это можно исправить. Просто это займет много времени и усилий. Я просто хочу, чтобы она ментально поправилась. Когда ей станет лучше, я действительно хочу увидеть ее снова, – сказал подросток.  

Затем мальчик трогательно обратился непосредственно к Бритни: 

Я очень люблю тебя, я надеюсь на лучшее для тебя. Может быть, однажды мы сможем вот так сесть и снова поговорить. 

Джейден

Интервью Джейдена и Престона выйдет в грядущую субботу. Неизвестно, последуют ли комментарии от представителей звезды, ведь сама она буквально на днях объявила, что уходит из социальных сетей и удалила аккаунты. 

Напомним, что на прошлой неделе Бритни Спирс вернулась в музыку после 6-летнего перерыва. Она присоединилась к легендарному сэру Элтону Джону на записи сингла “Hold Me Closer”, который вышел в минувшую пятницу.  

Бритни с сыновьями несколько лет назадКевин Федерлайн с Джейденом и родственниками


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