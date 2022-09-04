Мнение: «Потолок цен на нефть», отказ России и дестабилизация рынка

1. Министры финансов стран «Большой семёрки» договорились ввести «потолок» цен на российскую нефть. Идея в том, чтобы покупать у России нефть, допустим, по 40 долларов — даже если на рынке она будет стоить 100 долларов. По мнению уважаемых министров, мы тут уже на последней стадии истощения из-за закрытия Макдональдсов, так что вынуждены будем согласиться — лучше ведь продавать нефть по 40 долларов, чем вообще не продавать.

Установлены даты реализации этого жёсткого и коварного плана – 5 декабря для нефти и 5 февраля для нефтепродуктов. Идею активно лоббировали Соединённые Штаты, которые надеются таким образом сбить цены на топливо перед осенними выборами в Конгресс (ссылка):



Глава министерства финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен на российскую нефть, которое согласовали страны-члены «Большой семерки» (G7), поможет в достижении нескольких целей. Мера снизит давление на стоимость энергоресурсов на мировых рынках, а также значительно сократит финансирование боевых действий России на Украине. <…>

Йеллен также нашла в решении G7 выгоду и для США — потолок цен на российское топливо поможет Вашингтону в борьбе с инфляцией. Министр назвала меру одним из самых мощных инструментов для защиты работников и предприятий как в США, так и во всем мире от скачков цен в будущем.

Глава Минфина добавила, что лимитирование цен на нефть ускорит падение российской экономики.

Биржевые котировки нефти по-прежнему остаются высокими. Рынок не верит, что у Запада достаточно длинные пальцы, чтобы надёжно обхватить горло русского медведя.

Запрет на страховку судов, которые перевозят «слишком дорогую» российскую нефть, да санкции против компаний, которые её импортируют – вот и все инструменты, которые остались у Запада. Как уже показала практика, с помощью «латвийской смеси» и других методов санкции достаточно легко обойти.

Самое главное, что импортёры в Азии и Африке от русской нефти отказываться не собираются. Они и так получают её с некоторой скидкой, причём крупнейших игроков, вроде Индии и Китая, вполне устраивает ситуация, когда их промышленность становится более конкурентоспособной, чем промышленность на Западе, где энергия дороже.

Кроме того, разница цен на Западе и Востоке уже такова, что при наличии излишков нефти китайцы и индусы могут с большой прибылью продавать их на Запад. Естественно, отказываться от такого привлекательного канала для заработка глупо.

2. К сожалению, Россия уже чётко озвучила свою позицию – по нерыночной цене продавать нефть мы не будем (ссылка):



Сначала, как сообщают СМИ, на ожиданиях грядущего решения цены на нефть упали более чем на три процента (напомним: по версии пресс-службы Белого дома <…> Россия продолжит добывать и продавать нефть, ведь ей нужны хоть какие-то деньги, а нефтяные цены во всём мире снизятся, потому что русская нефть будет продаваться вполцены).

А затем вышел вице-премьер Новак и заявил:

«Для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях».

Новак добавил, что ни страны ОПЕК, ни крупнейшие покупатели российской нефти — Китай и Индия — к продвигаемому США и G7 «картелю покупателей» не присоединились. И что сама попытка ввода соответствующих санкций устроит на нефтяном международном рынке разрушение и дестабилизацию:

«За это в первую очередь заплатят те же потребители, европейские, американские, которые уже платят сегодня по высоким ценам».

Как бы ни были глупы нынешние американские политики, но всё же это может охладить их пыл. Я бы предпочёл, чтобы они таки попытались ввести потолок цен на русскую нефть, нарвались на внезапный отказ России, и получили нефть по 300-400 долларов за баррель. Мы бы тогда и хорошо заработали, и отлично повеселились.

3. Эксперты указывают, что даже если потолок реально удастся ввести, западной нефтяной отрасли от этого резко поплохеет (ссылка):

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к дестабилизации всего нефтяного рынка и оттоку инвесторов. Об этом заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора по производству нефти) Райан Ситтон.

«Все закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Проблема в том, что это его снова дестабилизирует. Если я могу купить российскую нефть по 60 долларов за баррель, то зачем мне покупать у кого-то еще. Если вы попросите инвесторов в нефтяной бизнес продолжать вкладывать деньги в производство нефти, то они откажутся, поскольку будет возможность покупать дешевую российскую нефть», — сказал Ситтон в беседе с РИА «Новости».

Вы уже видите проблему — американский эксперт живёт в вымышленном мире розовых пони и белых единорогов. Он думает, будто мы разрешим американцам покупать у нас нефть по 60 долларов за баррель — просто потому, что им так захочется.

Опыт показывает, что подобные иллюзии развеиваются только после болезненного щелчка по носу. При этом конкретно американцами сейчас управляют отнюдь не интеллектуалы. Им, вероятно, потребуется для протрезвления получить несколько щелчков.