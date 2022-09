Приезд Джорджины Родригес и премьера сериала Ларса фон Триера: чем запомнился второй день Венецианского фестиваля

Уровень концентрации звезд на один квадратный километр пока только идет в гору: накануне, 1 сентября, на Венецианский кинофестиваль прибыла новая порция мировых знаменитостей. Среди них – невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес, которая продемонстрировала за день два образа: белый костюм с принтом “чешуя” и черное шелковое платье бренда Genny. В последнем модель появилась на премьере фильма “Тар”, главную роль в котором исполнила Кейт Бланшетт. Также показ посетила Сильвия Флот, сыгравшая там второстепенную роль.

Джорджина Родригес Сильвия Флот (украшения – Chopard)

Помимо картины о женщине-дирижере, вошедшей в основной конкурс, вечером состоялись еще два премьерных показа – конкурента “Тара” в борьбе за главный приз, ностальгической комедии Алехандро Гонсалеса Иньярриту “Бардо” (Bardo or False Chronicle of a Handful of Truths). Этот фильм рассказывает о мексиканском журналисте и документалисте, который возвращается в родную страну и осмысляет свои отношения с ней. Кстати, для режиссера это первая работа в Мексике впервые за 20 лет после выхода его полнометражного дебюта “Сука-любовь”.

Звездой этой красной дорожки стала модель Алессандра Амбросио в бело-синем платье Alberta Ferretti.

Алехандро Гонсалес Иньярриту с кастом Алессандра Амбросио

Завершился день премьерой первых эпизодов третьего сезона артхаусного сериала Ларса фон Триера “Королевство: Исход”. Это заключительная часть проекта нашумевшего режиссера Ларса Фон Триера, на которую он потратил 25 лет. Действие разворачивается в нейрохирургическом отделении датской королевской больницы, где творится настоящее безумие.

По состоянию здоровья (недавно у него диагностировали болезнь Паркинсона) на дорожке режиссер не появился – даже к пресс-конференции маэстро подключился по видеосвязи. Зато лично представить фильм приехал актерский состав, а поддержали их актриса Джоди Тернер-Смит (в Christopher John Rogers), которая поражает в этот раз своими необычными образами, и Тесса Томпсон, надевшая платье с капюшоном Elie Saab в цвет дорожки.

Тесса Томпсон Джоди Тернер-Смит Николай Ли Каас и Анна Линдберг Паола Турани (украшения – Messika) Химена Ламадрид (Fendi)