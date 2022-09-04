11 главных звездных свадеб этого лета – от Бритни Спирс до Павла Прилучного

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Пожалуй, на данный момент эту свадьбу можно назвать самой эффектной. Начиная с того, что торжество пытался сорвать первый муж певицы, заканчивая танцами до упаду ночь напролет. Торжество состоялось 9 июня на новой вилле Бритни и Сэма Таунхаус-Оукс в Калифорнии. Они были помолвлены год, но не могли пожениться, пока с певицы не сняли опеку. Среди 60 гостей были Мадонна, Селена Гомес, Дрю Бэрримор и Донателла Версаче, которая выступила дизайнером подвенечного платья Бритни, а также Пэрис Хилтон, ради свадьбы подруги отказавшая во встрече президенту США Джо Байдену.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Пара, которая в 2000-х до алтаря так и не дошла, завершила дело в этом году, несмотря на сомнения окружающих. О помолвке Беннифер стало известно в начале лета, а уже через пару месяцев Джей Ло и Бен сочетались узами брака, причем аж дважды. Первый раз влюбленные расписались 16 июля в часовне Лас-Вегаса в присутствии детей от прошлых браков. А в прошлые выходные в течение трех дней гуляли на своей масштабной второй свадьбе в Райсборо, штат Джорджия, в поместье Бена, после чего Джей Ло показала фанатам свадебные наряды, которых было несколько.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Эта парочка тоже поженилась не единожды. Третий раз можно считать финальным — главное торжество состоялось в Портофино, Италия. И хотя праздник прошел в конце мая, мы не могли пропустить это бракосочетание. Среди гостей присутствовали друзья пары Меган Фокс и Machine Gun Kelly, а также почти все члены семьи Кардашьян. Эпатажные влюбленные связали себя узами брака на вилле L’olivette, принадлежащей Dolce & Gabbana, и невеста, соответственно, облачилась в наряд этого же бренда.

До этого Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер обручились в 2021 году на пляже Монтесито, штат Калифорни, позже 4 апреля 2022 года после премии “Грэмми” состоялось бракосочетание пары в Лас-Вегасе (что оказалось “генеральной репетицией” настоящей свадьбы), а еще они официально расписались в Санта-Барбаре.

Александра Даддарио и Эндрю Форм

Звезда “Белого лотоса” Александра Даддарио вышла замуж за продюсера Эндрю Форма 1 июня. Молодожены, которые, кстати, очень романтично познакомились (прямо на улицах Нью-Йорка), устроили винтажную вечеринку в соответствующем месте — историческом концертном зале Preservation Hall в Новом Орлеане, где традиционно выступают джазовые музыканты. Невеста блистала в роскошном плиссированном платье с цветочной вышивкой от Danielle Frankel, а ее жених облачился в кремовый полосатый костюм от Brunello Cucinelli. На празднике собралось большое количество гостей, а свадебные фото супругов опубликовал журнал Vogue.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Актер и его избранница расписались еще весной, но пышную церемонию решили устроить под конец лета. Влюбленные сыграли свадьбу 25 августа, и предоставили HELLO! эксклюзивные кадры торжества. Праздник прошел в самом центре Москвы с живописным видом на столицу.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов

Экс-“татушка” Лена Катина этим летом стала женой бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Влюбленные связали себя узами брака после года отношений и спустя всего месяц после объявления о помолвке. Они расписались в одном из столичных офисов МФЦ в день 40-летия Дмитрия. И пусть праздник прошел без шумихи, Лена тоже примерила роскошный свадебный наряд — для камерной церемонии она выбрала белое платье с глубоким декольте и лаконичные босоножки, а в качестве стилистической детали надела символичный кулон в форме ключа.

Фрида Аасен и Томми Чиабра

Ангел Victoria’s Secret и ее избранник вслед за Кортни и Трэвисом тоже поженились в итальянском Портофино. Официальная часть бракосочетания прошла в старинной церкви Диво Мартино, после чего состоялся праздничный ужин, место проведения которого щедро задекорировали свечами и живыми цветами пастельных оттенков. Среди именитых гостей церемонии были замечены наследница империи Topshop Хлоя Грин, а также российская супермодель Наташа Поли. Фрида выглядела великолепно в кружевном подвенечном платье с блестками из новой, осенней коллекции Ellie Saab 2022 года, в окружении подружек невесты, которые облачились в солнечно-желтый.

Линдси Лохан и Бадер Шаммас

Линдси Лохан же отказалась от пышного торжества. Они с арабским финансистом Бадером Шаммасом поженились тайно в день рождения актрисы 2 июля. Церемония прошла без лоска и звездных гостей — Лохан даже не стала надевать свадебное платье. Похоже, счастье любит тишину, ведь отсутствие шумихи вокруг бракосочетания пары не мешает им наслаждаться обществом друг друга.

Лаис Рибейро и Джоаким Ноа

Лаис Рибейро — еще одна звезда Victoria’s Secret, официально ставшая женой этим летом. Модель вышла замуж за Джоакима Ноа в середине июля. Влюбленные сочетались узами брака на берегу океана в родном городе Лаис в Бразилии в окружении избранных гостей – родственников, друзей и коллег звезды по модельному бизнесу, среди которых засветились супермодели Кэндис Свейнпол, Сара Сампайо и Жасмин Тукс, выступившие подружками невесты. Как и ее коллега Фрида Аасен, Лаис предпочла кружевное подвенечное платье с открытыми плечами и пышной юбкой.

Леди Татьяна Маунтбеттен и Александр Дру

В конце июля в Великобритании состоялось пышное торжество по случаю свадьбы кузины королевы Елизаветы и бизнесмена-стартапера Александра “Алека” Дру. Церемония прошла в Винчестерском соборе – одном из крупнейших в Европе – и собрала все сливки высшего английского общества. Татьяна выглядела великолепно в элегантном подвенечном платье с рукавами-фонариками, цветочной вышивкой бисером и трехметровым шлейфом от британского дизайнера Сюзанны Невилл.

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри

Основатель и креативный директор модного бренда Jacquemus Симон Порт Жакмюс официально узаконил свои отношения с бойфрендом Марко Маэстри в конце августа. Трогательная церемония состоялась в прованском городке Шарлеваль, где родились дедушка и бабушка дизайнера, которая вела внука под венец. Среди гостей пары отметились Дуа Липа, Амина Муадди, Мика Арганараз и Тина Кунаки. Последняя пришла на праздник без мужа Венсана Касселя.