Жители ЖК «Европейский берег» в Новосибирске шокированы счетами за газ и электричество

Обитатели одного из новых районов Новосибирска получили платёжки за природный раз и электричество в августе в евро.

Люди жалуются, что суммы, которые коммунальщики требуют за энергоресурсы, выросли в 9-10 раз. В среднем жителям «Европейского берега» придётся заплатить по 5400 евро.

В управляющей компании объяснили это ростом спотовых цен на газ в Европе до 3500 долларов за тысячу кубов. Цены на электричество для них всё ещё на 7% ниже среднеевропейских и почти на 30% ниже, чем в Великобритании, отметили в управляющей компании.

– Не понимаю, чем недовольны жители. Такие цены сейчас во всей Европе, – сказала глава управляющей компании Зоя Кондрашова. – Некоторые, наверное, думали, что самые умные: живёшь себе на европейском берегу, а цены сибирские. Но со мной такой номер не пройдёт. Платить придётся честную цену. Надо было думать о последствиях раньше, когда вводили против нас санкции.

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