 

Пригожин посоветовал Беглову вернуть значок с буквой Z на пиджак

04.09.2022, 12:47, Разное
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Бизнесмен отметил, что сейчас каждый делает для поддержки СВО столько, сколько может: строители восстанавливают дома, а медики едут в Донбасс, чтобы лечить раненых и мирное население. Об этом Пригожин заявил в комментарии для издания Politonline.

“А Беглов, очевидно, ничего не делает. Поэтому, Александр Дмитриевич, Вы хоть значок носите на видном месте”, — цитирует Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Предприниматель обратил внимание, что даже такая мелочь как значок на одежде политика — это уже публичная позиция. В случае губернатора, это еще и выражение мнения городских властей, добавил бизнесмен.

Пригожин подчеркнул, что, отказываясь от поддержки СВО, Беглов ставит в неудобное положение коллег. И отнюдь не радует патриотов Северной столицы, которые могут нарисовать заветную букву Z и в “менее публичном месте”, заключил предприниматель.


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