Две звезды: Кейт Бланшетт и Джулианна Мур на премьере фильма “Тар” в Венеции

На Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма “Тар” о женщине-дирижере. И хотя на ней был много гостей, все внимание было обращено к исполнительнице главной роли Кейт Бланшетт и председателю жюри Джулианне Мур. Также на показ пришла модель Джорджина Родригес – ее фото и хронику с других двух премьер четверга смотрите по этой ссылке.

53-летняя Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в черном бархатном комбинезрне Schiaparelli, украшенном по линии декольте желто-оранжевыми и бело-сиреневыми цветами. А 61-летняя Джулианна Мур облачилась в черное бархатное платье Armani Privé с глубоким V-образным вырезом. В отличие от Кейт, Джулианна не скромничала в выборе ювелирных украшений – ее образ дополнили длинные серьги и массивное колье с бриллиантами.

“Тар” (Tár) – фильм Тодда Филда (“Как малые дети”, “В спальне”). Кейт Бланшетт сыграла в нем вымышленного выдающегося дирижера и композитора Лидию Тар, которая становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского оркестра.

Помимо Бланшетт, в “Тар” снялись Нина Хосс, Наоми Мерлан, Марк Стронг, Джулиан Гловер, Аллан Кордунер, Софи Кауер и Сильвия Флот. Продюсеры картины – Филд, Александра Милчан и Скотт Ламберт. Музыкальным сопровождением картины занималась Хильдур Гуднадоуттир, работавшая ранее над “Джокером” и сериалом HBO “Чернобыль”.

В кинотеатрах картина появится 7 октября.