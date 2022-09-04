 

Звезда “Игры престолов” Джек Глисон женился – подробности церемонии

04.09.2022, 12:15, Разное
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На днях 30-летний Джек Глисон, сыгравший в культовой “Игре престолов” одного из главных антагонистов, короля Джоффри Баратеона, связал себя узами брака с белокурой красавицей Розин О’Махоуни. Пара устроила скромный праздник для близких и родных. Интимная церемония состоялась в небольшой ирландской церквушке под началом пастора Пэтси Линча, который впоследствии вышел на связь в социальных сетях и назвал свадьбу актера “очень простой, набожной и достойной”, а самого Джека – “приземленным и приятным” человеком. 

Это было потрясающее празднование. Все были так расслаблены. Я обязательно сохраню воспоминания об этом особенном дне, – написал священник.  

Жених и невеста выглядели неброско, выбрав для бракосочетания практически повседневные наряды. Джек оделся в светло-зеленую рубашку и серо-коричневые брюки, а Розин нарядилась в летящее светло-розовое платье с нежным рисунком. Поклонники “Игры” поспешили поздравить пару в комментариях, отметив резкий контраст между реальным образом актера и его экранным персонажем-злодеем. 

 Он выглядит таким нормальным. Совершенно не похож на персонажа, которого он сыграл в “Игре”. Великолепная пара! – такими мнениями полнится сеть.  

Джек Глисон снимался в “Игре престолов” с 2011 по 2014 год, прежде чем его персонаж Джоффри выбыл из сюжета. Образ безумного молодого короля-садиста стал одним из самых ненавистных в истории кино. По слухам, по окончании первого сезона автор “Игры” Джордж Мартин лично отправил актеру письмо, в котором поздравил Джека с тем, что “теперь его все ненавидят”.   

По словам самого Глисона, роль далась ему нелегко, и после “Игры престолов” он решил сделать перерыв в карьере. С тех пор прошло 6 лет, и, судя по всему, актер все-таки возвращается на телевидение – в этом году он принял участие в съемках шоу “Не в своем уме”, а в следующем обещает появиться в фильме “Страна святых и грешников” с Лиамом Нисоном. 

Кадр из “Игры престолов”


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