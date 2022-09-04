Мнение: Разгром немецких войск в районе Новороссийска

Подборка редкой военной хроники времен освобождения Новороссийска и разгрома группировки вермахта оборонявшей город.

Аннотация

В августе 1943 года в связи с благоприятной обстановкой, сложившейся на юго-западном стратегическом направлении, Ставка дала указание командующему Северо-Кавказским фронтом генерал-полковнику Петрову начать подготовку наступательной операции с целью завершить разгром таманской группировки врага и не допустить ее отхода в Крым. Располагая данными разведки, что на новороссийском направлении немецко-румынские войска не ожидают скорого наступления, а также частично ослабили свою группировку на правом фланге 17-й армии, советским командованием было принято решение нанести главный удар в районе Новороссийска. Особая ставка делалась именно на морской десант прямо в Новороссийский порт. По замыслу операции главный удар наносила 18-я армия генерал-лейтенанта Леселидзе. Ей была поставлена задача во взаимодействии с силами Черноморского флота освободить Новороссийск. Оставаясь прифронтовым еще с начала августа 1942-го года, город был тщательно укреплен и подготовлен к обороне. Новороссийская десантная операция вошла в историю как одна из наиболее хорошо спланированных и подготовленных советских наступательных операций, проведенных совместно армией и флотом

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