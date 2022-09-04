Германии предрекли массовые протесты по чешскому образцу

Антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию, сообщили СМИ.

Журналисты Die Welt обратили внимание на лозунги, замеченные во время протестов в Праге: «Чехия прежде всего» и «Лучшее для украинцев и пара свитеров для нас». Жители Чехии обвинили власти в том, что они поддерживают режим Зеленского санкциями против России, но не помогают чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен на отопление. По мнению немецкого издания, Германия уже на следующей неделе может повторить у себя протесты по чешскому образцу, передает РИА «Новости».

«Профсоюз Verdi угрожает протестами из-за высоких цен на энергоносители. Левая партия и АдГ мобилизуются на «горячую осень». Комиссар левой парламентской группы по Восточной Европе, член Бундестага от Лейпцига Серен Пеллманн объявил о проведении в понедельник в Лейпциге демонстрации под лозунгом «Жаркая осень против социального равнодушия». Крайне правые «Свободные Саксы» планируют присоединиться к протесту Левой партии, организовав поблизости собственный митинг. Что касается АдГ, лидеры партии Тино Шрупалла и Алиса Вайдель хотят представить соответствующую кампанию на следующей неделе. Девиз: «Горячая осень, а не холодные ноги!» дополнен лозунгом «Наша страна прежде всего!», – сообщили в газете.

Немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивают энергетическая политика немецкого правительства, а также выдвижение на первый план интересов киевского режима, а не немецких граждан.

«По сравнению с этим то, что мы пережили во время пандемии коронавируса, наверное, будет больше похоже на детский день рождения», – сообщил президент Управления по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер.

Читатели газеты восприняли новость о возможных выступлениях против политики правящей коалиции с энтузиазмом. Многие высмеяли попытки политиков СДПГ объявить недовольных «радикалами».

«Ну да, нормальных порядочных граждан на митингах нет, только правые и левые… Редко я читал такой сыр-бор, когда 70 000 человек выходят на демонстрацию против бешеных цен… Я с демонстрантами, и пройдет немного времени, и люди в Берлине будут стоять перед офисом канцлера…», – предсказал Simon S.

«Очень красиво завернули! Любой, кто не хочет, чтобы его собственная страна полностью разорилась экономически (ни за что), по определению левый или правый экстремист», – возмутился Tom B.

«Я надеюсь, что мы возьмем эти 70 тысяч человек, даже скорее сто тысяч, в качестве примера!», – понадеялся Robert R.

«Нет ни правых, ни левых, да и коммунистов тоже нет – это просто недовольные граждане, которые пользуются своим правом на демонстрации в условиях демократии», – написала Edit K.

«Настоящая наглость – это постоянные слова, что любой, кто высказывается против санкций, не способен мыслить самостоятельно и стал жертвой «российской дезинформации». А слышно это в первую очередь от людей, которые в нашей стране профессионально живут за счет дезинформации», – посетовал Peter W.

Напомним, антиправительственный митинг, собравший десятки тысяч человек, состоялся в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. Собравшиеся потребовали отставки правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября, предупредив, что в противном случае будет объявлена акция неповиновения.

—