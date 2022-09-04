В Италии призвали ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций

Евросоюз должен возместить расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций, сообщил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини в эфире RTL.

«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», – приводит его слова РИА «Новости».

Лидер «Лиги», которая в составе правоцентристской коалиции имеет шансы победить на выборах 25 сентября, подчеркнул, что выступает за продолжение санкций, но не считает их эффективными.

«Прошло несколько месяцев, а счета за газ выросли втрое», – отметил политик, добавив, что кризис в Украине продолжается, «и казна РФ пополняется».

Ранее французский журналист Франсуа Ленгле заявил, что нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям.

Во вторник страны Балтии направили Еврокомиссии предложения по новым ограничениям против России, которые касаются энергетики, торговли и системы SWIFT.

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