Мнение: Нехватка русского газа поставила Евросоюз на грань экономического краха

Немцы неплохо устроились. Они покупали у нас газа на 20 миллиардов долларов, а потом делали с его помощью 2 триллиона, в 100 раз больше. Наверняка зарабатывали бы и дальше, но в феврале ситуация изменилась. Немцы украли наши деньги, которые мы хранили в евро, — небольшую сумму, по совести говоря, — и попытались вместе с США уничтожить российскую экономику санкциями.

Идея была в том, чтобы обесценить рубль, разорить российский бизнес, сломать логистические цепочки. Дальше, по замыслу наших западных друзей и партнёров, в Кремль зашли бы их ставленники, то есть те самые господа, которые сейчас в безнадёжном унынии требуют от России капитулировать перед США. Захватив Москву, резиденты «Дождя» и «Эха» продолжили бы качать газ в Германию, только уже бесплатно. Дополнительно Европа получила бы ещё массу приятных подарков — например, вялотекущую гражданскую войну между обломками России, которая убрала бы с рынка столь мешающее европейским фермерам русское зерно.

Олаф Шольц — фигура почти комическая, мощью Ангелы Меркель он не обладает и близко. Может быть, он неправильно оценил Россию, положившись на охотничьи байки проворовавшихся изгнанников про Нутеллу, асфальт и варёных ежей. Или, может быть, Олаф Шольц понимал, что дело пахнет керосином, но не нашёл в себе смелости отказать американскому послу. В любом случае, план европейцев не сработал. Теперь Европа в беде — без дешёвого русского газа вся экономика региона может осыпаться, как атакованный спаниелем карточный домик.

Вот свежая статья из американского Зерохеджа, где механизм обвала объясняется подробнее. «Момент Мински» — это финансовый термин. Точка, в которой длительный период экономического подъёма заканчивается, чтобы уступить место быстрому спаду. Цитирую (ссылка):

Швеция и Австрия начинают спасать энергетические компании, вызывая в Европе Момент Мински

В прошлые выходные [Золтан Пожар заметил, что] Германия «не может покрыть свои платежи без российского газа, и правительство просит граждан экономить энергию, чтобы оставить больше газа для промышленности». Затем он уточнил, что «Момент Мински вызван… чрезмерным операционным рычагом: в Германии добавленная стоимость в размере 2 триллионов долларов зависит от поставок газа из России… это в 100 раз больше кредитного плеча — гораздо больше, чем было у Леман Бразерс».

Но в то время как Германия все еще притворяется, что может каким-то образом избежать разрушительного кризиса этой зимой, отделавшись выкупом Юнипер, одной из крупнейших коммунальных компаний страны (в конце концов, признание сделало бы предупреждение Трампа в 2018 году точным и провидческим, а все знают, что, по мнению западных интеллектуальных снобов, Трамп никогда не может быть прав), другие европейские страны поддаются тому, что Золтан назвал «моментом Мински в цепочке поставок».

В среду Австрия объявила, что спасёт главного поставщика электричества страны с помощью кредита в два миллиарда евро, сообщает AFP. Канцлер Карл Нехаммер заявил, что кредит для Венской Энергии был «чрезвычайной спасательной мерой», чтобы два миллиона её клиентов — в основном венские домохозяйства — продолжали получать электроэнергию…

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Компания, почти полностью зависящая от российского газа, заявила ранее на этой неделе, что пострадала от «ценового взрыва», который она ещё не передала клиентам [выставив горожанам более высокие счета], заверив, что остается платежеспособной. Ожидается, что в рамках своего спасения компания столкнется с резким ростом издержек, а это означает, что исторический ценовой шок грядет в Австрии… а вскоре и в Швеции.

Следуя по стопам Австрии, в субботу утром Швеция объявила, что окажет экстренную поддержку производителям электроэнергии в виде ликвидности [деньгами] после того, как правительство заявило, что опасается, что решение России прекратить поставки газа в Европу может создать серьезную нагрузку на ее финансовую систему.

Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что правительство выделит сотни миллиардов крон в поддержку производителей электроэнергии, сообщает FT. Премьер-министр предупредила, что, если не предпринять решительных мер, растущие требования к обеспечению производителей электроэнергии могут отразиться на главном клиринговом рынке Nasdaq в Стокгольме и, в худшем случае, спровоцировать финансовый кризис… как и предупреждал Золтан почти полгода назад.

Её замечания прозвучали после того, как Россия заявила в пятницу вечером, что больше не будет поставлять газ по трубопроводу «Северный поток-1». Это объявление было сделано после того, как энергетические рынки закрылись на выходные.

«Вчерашнее объявление не только рискует привести к “военной зиме”, но и угрожает нашей финансовой стабильности», — сказала Андерссон, стоя рядом с финансовым регулятором Швеции, главой центрального банка и министром финансов на экстренной пресс-конференции в субботу.

Драматические действия Швеции подчеркнули серьезность ситуации, с которой сталкивается Европа, поскольку она изо всех сил пытается обеспечить достаточное количество энергии в преддверии зимы и пытается избежать распространения бедствия среди производителей электроэнергии.

Как мы сообщали ранее, Германия уже выручила одну из крупнейших коммунальных компаний страны Юнипер, а её мажоритарный акционер, финская энергетическая группа Фортум, в свою очередь, обратилась за поддержкой к правительству в Хельсинки. Фортум предупредила в понедельник, что её требования к обеспечению выросли на 1 млрд евро до 5 млрд евро на предыдущей неделе, и что дефолт более мелкого игрока вызовет «серьёзные нарушения в энергосистеме Северной Европы».

Андерссон сказала, что поддержка будет распространяться на всех игроков Северной Европы и стран Балтии и потребует одобрения финансового комитета шведского парламента в понедельник. Даже центральный банк страны был вынужден вмешаться: «Нам нужно изолировать это на одном рынке, чтобы это не заразило финансовый сектор», — сказал Стефан Ингвес, управляющий Риксбанка.

Шведские власти заявили, что не видят непосредственного риска для финансовой стабильности (перевод: финансовая стабильность находится на грани краха), но обеспокоены тем, что в противном случае платежеспособным компаниям будет трудно найти достаточную ликвидность, что вызовет потенциальные волновые эффекты. «Россия ведет энергетическую войну против Европы, чтобы разделить нас. Но мы не позволим Путину добиться успеха», — сказала Андерссон.

Комментарии Андерссон прозвучали за неделю до парламентских выборов в Швеции, когда опросы общественного мнения указывают на всплеск симпатий к антииммигрантским, евроскептически настроенным шведским демократам, которые должны стать 2-й по величине партией страны. Она сказала, что ее левоцентристское правительство готово действовать, как и в случае пандемии коронавируса, но неясно, получит ли она вообще большинство голосов.

Эрик Тедеен, глава Шведского органа финансового надзора, заявил, что цены на электроэнергию в Швеции за последний год выросли в 11 раз, что привело к скачку спроса на залоговое обеспечение. Он добавил, что без поддержки ликвидности производители электроэнергии могут столкнуться с банкротствами и большими убытками, которые могут привести к краху расчетной палаты. «Она находится в очень тяжелом стрессе», — сказал он.

В надежде ослабить энергетический кризис Европы, вызванный Моментом Мински, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что блок готовится принять «экстренные» меры по реформированию рынка электроэнергии и установлению контроля над ценами. Кроме того, в пятницу члены G7 единогласно приняли решение ввести предельные цены на импорт российской нефти (абсолютно идиотская схема, как было объяснено вчера, и которая приведет к резкому росту цен на нефть). В ответ Россия шокировала рынки, когда поздно вечером в пятницу заявила, что ранее запланированное возобновление поставок природного газа в Европу по трубопроводу «Северный поток — 1» не произойдет из-за «случайной» утечки нефти. Это гарантирует, что европейские цены на природный газ и электроэнергию достигнут новых рекордных максимумов в понедельник.

Европейцы уже начинают осознавать проблему. К примеру, Блумберг пишет сейчас про «экономическую войну», которую якобы развязала Россия, и которая погрузила Британию «в панику» (ссылка).

Нам всё это на руку. Как показывает исторический опыт, глядеть на европейцев следует сквозь прорезь прицела, хотя бы и экономического: так в конечном итоге лучше и для нас, и даже для них самих. Вон, как бы ни накачивали Чехию русофобией, а всё же 70 тысяч человек вышли сейчас на митинг в Праге, чтобы запретить неверным властям убивать экономику страны ради интересов США (ссылка). Прага в 10 раз меньше Москвы, так что 70 тысяч в Праге — это как 700 тысяч в Москве. Серьёзный индикатор народного недовольства.

А вот эмоциональная перепалка представителей Гагаузии с президентом Молдовы. От Майи Санду тоже требуют помириться с Россией (ссылка):

Напомню, что Гагаузия, представителей которой столь резко осаживает насквозь проамериканская Майя Санду, находится на границе с Одесской областью, как и Приднестровье. После того как русские войска освободят Украину, Гагаузия вполне может объявить о своей независимости: хотя бы для того, чтобы американцы не могли более принуждать её к участию в своей прокси-войне.