С 2023 года для всех автомобилей «АВТОВАЗ» заводом будут составляться натальные карты

Тольяттинское АО «АВТОВАЗ» представило новую программу «Помощь звёзд» – для всех автомобилей, выпускаемых заводом, с 1 января 2023 года будут составляться натальные карты (индивидуальные гороскопы), чтобы покупатели могли выбирать машины не только по характеристикам, но и по астрологической совместимости.

Завод будет передавать астрологам информацию о точной дате и времени выхода с конвейера всех единиц колёсной техники. Эксперты же в свою очередь составят карты для каждого автомобиля с указанием индивидуальных черт характера, судьбы, склонностей и некоторых возможных нюансов эксплуатации.

– Выбор автомобиля – ничуть не менее важная и сложная задача, чем выбор мужа или жены. И я уверен, что наша новая программа многим облегчит подбор, – рассказали в пресс-службе завода. – Если вы посмотрите на нашу продукцию, то убедитесь, что каждый автомобиль индивидуален. С конвейера не сходит одинаковых экземпляров и одним звёздам известно, как будут вести себя две разных «Весты», даже если они из одной партии.

В ближайшем будущем планируется привлечение и других специалистов к расширению продаж продукции отечественного автопрома: нумерологи смогут изучить номера двигателей, а хироманты займутся исследованием рисунков протектора на новых машинах.

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