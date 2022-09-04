 

Юлия Михалкова взволновала поклонников фотографией в бикини на яхте

04.09.2022, 11:26, Разное
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Юлия Михалкова Порадовала поклонников своего таланта очередной фотографией. На ней звезда «Уральских пельменей» позирует в бикини на яхте.
В течение почти десятка лет Юлия Михалкова выступала в составе комедийного шоу «Уральские пельмени», представляющего бывших участников КВН. Однако в 2019 году эффектная артистка ушла из команды, начав сольную карьеру. Сейчас она работает в театре, ведет телепрограммы и шоу, записывает песни и снимается в музыкальных клипах. Также девушка активно делится подробностями своей творческой и личной жизни с подписчиками в ее социальных сетях. Новым снимком 39-летняя восхитила фолловеров не только красотой, но и образом жизни.

На фотографии, выложенной в интернет, Юлия Михалкова позирует в купальнике типа «бикини». При этом сама селебрити находится на фешенебельной яхте, что вызвало ажиотаж у ее поклонников. Кому принадлежит дорогое плавсредство, экс-звезда «Уральских пельменей» раскрывать не стала.

В кадре видно не только море и горизонт, но и спортивность артистки. Фанаты разноплановой артистки остались в восторге от новой публикации, за короткий срок под постом Михалковой собралось множество отметок «Нравится» и восхищенных комментариев. Поклонники хвалили девушку за ее стройность фигуры и энергичность.

Стоит отметить, что сейчас Юлия Михалкова не раскрывает подробностей своей личной жизни. Ведя активную общественную и политическую деятельность, она некоторое время встречалась с депутатом заксобрания Игорем Даниловым. Однако в 2014 году артистка и политик расстались. Что же до ухода из «Уральских пельменей», то звезда аргументировала его ссорами в коллективе.


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