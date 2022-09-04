Ханна и Пашу станут родителями во второй раз

Ханна и Пашу станут родителями во второй раз! Об этом они рассказали в своих социальных сетях, поделившись трогательным видео с дочкой. Под роликом, на котором отчетливо видно округлившийся живот Ханны благодаря обтягивающему черному спортивному костюму, 31-летняя певица написала:

Счастье становится еще более полноценным.

В кадре есть и ее супруг, бизнесмен Павел Курьянов, более известный как Пашу. На плечах он держит старшую дочь Адриану. На своей странице будущий папа оставил под видео такую подпись:

Хороших людей должно быть больше.

Напомним, об отношениях модели Ханны и генерального директора Black Star Inc. Пашу стало известно в начале 2010-х годов. В июне 2015 года влюбленные поженились, а в начале сентября 2018-го в Майами у них родилась дочь Адриана.

Недавно Ханна и Пашу достроили большой дом в Подмосковье, где есть несколько спален и игровая зона для детей. Из-за благоприятных условий для жизни пара давно подумывала о расширении семьи.