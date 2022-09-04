 

Ханна и Пашу станут родителями во второй раз

04.09.2022, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ханна и Пашу станут родителями во второй раз! Об этом они рассказали в своих социальных сетях, поделившись трогательным видео с дочкой. Под роликом, на котором отчетливо видно округлившийся живот Ханны благодаря обтягивающему черному спортивному костюму, 31-летняя певица написала:

Счастье становится еще более полноценным.

В кадре есть и ее супруг, бизнесмен Павел Курьянов, более известный как Пашу. На плечах он держит старшую дочь Адриану. На своей странице будущий папа оставил под видео такую подпись:

Хороших людей должно быть больше.

Напомним, об отношениях модели Ханны и генерального директора Black Star Inc. Пашу стало известно в начале 2010-х годов. В июне 2015 года влюбленные поженились, а в начале сентября 2018-го в Майами у них родилась дочь Адриана.

Недавно Ханна и Пашу достроили большой дом в Подмосковье, где есть несколько спален и игровая зона для детей. Из-за благоприятных условий для жизни пара давно подумывала о расширении семьи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02.22 / Американские власти рискуют сломать жизни 100 тысяч подростов во взрослых тюрьмах

20.02.22 / Дарья Донцова рассказала об исцелении после посещения монастыря

21.08.21 / Чем нужно перекопать огород, чтобы сорняков не было на следующий год (делать это лопатой – грубая ошибка, которую совершают все)

11.01.22 / Мнение: Тривиальное решение

15.08.22 / Разработчик онлайн-голосования: В системе нет возможности проконтролировать голос избирателя

13.06.22 / На цыпочках, в гору и с гантельками в руках: несколько способов превратить прогулку в фитнес-тренировку

01.07.21 / Российских дачников обяжут выращивать морковь

19.11.21 / Мнение: 1941-й год. Уроки и выводы

02.07.21 / Тренд, который всегда на пике моды: как создавать летние наряды в джинсовом стиле (советы и примеры)

23.11.21 / Прически, которые словно делают моложе. Трендовые варианты для модниц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика