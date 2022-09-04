СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер думают воссоединиться и родить еще одного ребенка

Неделю назад 36-летняя Ирина Шейк намекнула на воссоединение с бывшим бойфрендом и отцом своей дочери Леи – в соцсетях она опубликовала снимок с Брэдли Купером, сделанный во время совместного отдыха. Чего, к слову, раньше никогда не делала. Этот знак и эмоджи середочка в подписи поклонники пары восприняли однозначно – Шейк и Купер снова вместе. Сегодня возможное возобновление отношений экс-влюбленных подтвердили инсайдеры.

Это был настоящий семейный отдых, они всерьез думают о том, чтобы снова быть вместе и родить еще детей. Ирина хочет, чтобы у ее дочери был бы брат или сестра, – уверяет источник Page Six.

Ники Минаж, Риккардо Тиши, Ирина Шейк, Брэдли Купер и Эдвард Эннинфул

Напомним, Шейк и Купер начали встречаться в 2015-м и разошлись летом 2019 года. Пара несколько лет не комментировала свой разрыв. За это время Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму “Звезда родилась” Леди Гагой, которая уже давно встречается с Майклом Полански, а также актрисой Аной де Армас (которая уже успела повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком) и 46-летней американской активисткой и правой рукой Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Однако после расставания с Ириной Брэдли так ни с кем и не завязал отношений. А вот модель, напротив, встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем и рэпером Канье Уэстом.

К слову, слухи о том, что Купер и Шейк снова вместе, ходят постоянно. После разрыва они сохранили хорошие отношения и не сторонятся друг друга, когда встречаются на светских мероприятиях. Также экс-партнеры вместе отмечают день рождения их общей дочери Леи. 21 марта малышке исполнилось 5 лет.