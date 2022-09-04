Мнение: О высокопоставленном беглеце с тонущего корабля… Куда же ты, воин?

«В нашем деле самое главное — вовремя смыться» ©

И вот молодой и перспективный глава Чечни Рамзан Ахьмад-Хьаьжин КъадиргӀеран внезапно поступает в незабываемом стиле пожилого и больного Бориса Ельцина, публично заявляя, что мол «засиделся в должности», пора, мол, в «бессрочный и длинный отпуск». Ну и, конечно, прошу отнестись с пониманием ©

Это, разумеется, не фольклорное «я устал, я ухожу», но видимая заявка на нечто подобное. Что в нынешних условиях «сплочения рядов» смотрится даже некоторым демаршем.

Чего же ради запросился с тонущего корабля из родного региона Герой России?

Первая версия заключается в том, что Рамзан Ахьмад-Хьаьжин, да хранит его Аллах, займёт некий пост «главного посланника» Кремля по взаимодействию с исламским миром, добрые отношения с которым становятся для России одним из ключевых факторов выживания в нынешней новой реальности. В пользу этого, например, говорит личное присутствие Рамзана Кадырова на недавних переговорах российского и турецкого президентов. Кроме того, самый свежий пост чеченского лидера в его ТГ-канале касается, на первый взгляд, чисто «технической», но на самом деле важной для дальнейшего поступательного шествия ислама в России темы доступности переводов всех основных сборников хадисов (достоверных изречений пророка Мухаммеда, сказанных в присутствии свидетелей), а также трудов авторитетных богословов.

«Изюминка» ситуации состоит в том, что Минюст России совсем недавно, 29 августа, внёс «Сахих аль-Бухари», один из основных для суннитов сборников хадисов, в список экстремистских материалов. Вместе с ним в тот же перечень были включены первый из трёх томов книги «Толкование Священного Корана. Облегчение от Великодушного и Милостивого» авторства Абд ар-Рахмана бин Насир ас-Саади и книга «Булуг аль-Марам. Достижение цели в уяснении основ Шариата», где собраны предания о правилах совершения религиозных обрядов и поддержания взаимоотношений между людьми. Теперь под нажимом Рамзана Кадырова — что не только не скрывается, но всячески подчёркивается, — это решение будет отменено уже в ближайшее время. Что, вероятно, ещё шире откроет в России возможности для продвижения трудов мусульманских учёных. Вот и очевидный шаг к росту авторитета главы Чечни среди единоверцев, в том числе за пределами региона и страны.

Вторая версия, которую, впрочем, продвигает иноагент «Медуза» — Рамзан Кадыров может покинуть пост главы Чеченской республики, который занимает с 2006 года, для того, чтобы стать высокопоставленным руководителем силового ведомства федерального уровня. Некий анонимный источник, близкий к администрации президента, якобы сказал, что тот может перейти на руководящую должность в Росгвардии, которой сейчас управляет бывший охранник действующего президента РФ Виктор Золотов. Далее, по версии разных «источников», генерал армии Золотов может сменить равного ему по званию Сергея Шойгу в кресле министра обороны, соответственно, главой «росгвардейцев президента» станет молодой и горячий гасконец чеченец.

И это уже напоминает, во-первых, о прославленной Дикой дивизии, отличившейся как в Первую мировую, так и в Гражданскую — кстати, первый шаг к этому уже сделан, о чём сообщил всё тот же Рамзан Кадыров. А во-вторых, можно вспомнить и о том, что правительство большевиков тоже держалось на штыках воинских формирований из «некоренного» населения — латышских стрелков. Многие из которых отличались особой жестокостью в борьбе в первую очередь с внутренним врагом.

Ну а если обе версии совместить, поскольку они друг другу не ортогональны, то, кажется, «государствообразующей нации» вскоре не позавидуешь?

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