 

Уколола – Личное мнение

04.09.2022, 10:35, Разное
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Агата Муципуциевна внезапно сделала ход конём. Получив вместо воссоединения чужую свадьбу, женщина взяла детей да и уехала на первое сентября в Латвию к родственникам.

Тут нужно отметить, что начало учебного года, торжественная линейка считаются главным днём года, чтобы показать всем, какой ты хороший родитель.


Фото: Соцсети

Кто поведёт на праздник ребёнка? У кого наряд лучше? Тот и хороший родитель. Вот Оксанка Самойлова не даст соврать.

Агата подумала-поразмыслила и больно уколола бывшего мужа. Ах, ты хотел на линейку, чтобы все видели, какой ты примерный отец?

Бе-бе-бе, а мы уехали навестить родню, потому что я мать и лучше знаю.

«Ну что, друзья, теперь мы официально уезжаем в Ригу. Пару дней в Риге побудем, потом в Москву».

То есть, двух других дней у Агаты не было. Нужно было попасть с поездкой прямо на 1 сентября.

Конечно, Муципуциевна хочет всем доказать, что ничуть не грустит и вообще живёт полноценной жизнью. Не страдает, не переживает, как мадам Карпович, но не может удержаться, чтобы не уколоть бывшего мужа.

Вот казалось бы, да сходите вы на линейку, сделайте, как положено, фотографию. И живите спокойно дальше, но — нет.

Впрочем, сам Пашка Брутян вряд ли особо расстроился. Да и заметил ли, что его укололи? Наверняка, даже не понял — у него сейчас самый медовый месяц.

Пытались уколоть бывших?

Источник: Лена Миро


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