 

Мнение: Пенсильвания

04.09.2022, 10:25, Разное
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Трамп собрал большой митинг сторонников в Пенсильвании. Безотносительно чего-либо можно сказать, что у республиканцев нет другого лидера, кроме Трампа, который способен консолидировать их электорат. При всей неоднозначности самого Трампа и его восприятию среди сторонников республиканской партии альтернативы ему не просматривается.

О митинге. Трамп ответил Байдену, который назвал 75 миллионов человек, голосовавших за Трампа, врагами государства и нации. Ответил достаточно умно, вернув Байдену обвинение и назвав его врагом государства, а также «группу, которая его контролирует».

Трамп не стал оскорблять сторонников Байдена, а перевел «стрелки» на неназванных «тех, кто Байдена контролирует».

Однако за всей этой дипломатией скрывается довольно быстро деградирующая социальная стабильность в Америке. Да, уже скоро выборы, пускай и промежуточные, да, правила ведения предвыборной борьбы диктуют обострения, но они всегда носили в целом карнавальный характер. Сейчас карнавал сменяется плохо скрываемой ненавистью.

Демократы уже прямо говорят не только о возможности, но и желательности гражданской войны, как единственном способе поставить точку во внутреннем конфликте. Трамп и его сторонники включаются в события, демонстрируя, что они готовы к такому развороту событий. Лозунг MAGA сменился на лозунг Save America.

Скорее всего, если дело идёт именно к гражданскому конфликту, инициаторами его станут именно демократы. Трамп и его электорат занимают, скорее, оборонительную позицию. Однако при этом они выглядят более сплоченными, а главное, у них есть достаточно харизматичный лидер, с которым вынуждены считаться даже те, кто не считает его таковым. В кризисной ситуации это крайне важный фактор, позволяющий быстро вырвать инициативу у соперника.

Источник: Эль Мюрид


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