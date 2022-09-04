Дженнифер Лопес показала новые фото со свадьбы с Беном Аффлеком и рассказала, как она чуть не сорвалась

Накануне 53-летняя Джей Ло отправила подписчикам новый выпуск своей рассылки под названием “On The JLo” и, наконец, из первых уст рассказала поклонникам о том, как прошла ее грандиозная трехдневная свадьба с Беном Аффлеком в конце августа. К алтарю супруги шли под песню “True Companion” Марка Кона, которую ассоциируют со своими отношениями с 2000-х годов.

Хотя Бен не знал, я попросила Марка удивить его, спев эту песню на нашей свадьбе, и он был очень мил, что пришел, – поделилась Лопес.

Также Джей Ло отметила, что по пути их сопровождали дети от предыдущих браков.

Мы не только женились друг на друге, мы женили этих детей на новой семье. Они были единственными, кого мы попросили поддержать нас на нашей свадебной вечеринке. К нашей великой чести и радости, каждый из них согласился.

Впрочем, по словам Лопес (которая теперь Аффлек), не все прошло гладко. Оказывается, в преддверии торжества вся компания, в том числе жених и невеста, подхватила кишечную инфекцию – несколько дней они лечили расстройство желудка. Влюбленные также переживали из-за переменчивой погоды. Тем не менее, певица не стала отчаиваться.

Все беспокоились, что будет жарко, мы также постоянно думали о деталях: все ли гости придут вовремя и так далее. А в день, когда планировалось торжество, могла начаться гроза… Правда в том, что у меня никогда не было ни тени сомнения. Всю неделю я чувствовала спокойную и легкую уверенность в том, что мы в руках Господа, – написала она.

Джей Ло подчеркнула, что лично разработала декор для воскресного бранча, который состоялся в последний день торжеств.

Я хотела, чтобы каждый день празднований имел свой характер, но соответствовал обстановке, в которой мы были на выходных: атмосфера была домашней, деревенской, в стиле кантри-шик, – отметила она.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек гуляли на своей масштабной второй свадьбе в Райсборо, штат Джорджия, в поместье Бена, в середине августа. Первый раз влюбленные расписались за месяц до этого во время камерной церемонии в часовне Лас-Вегаса в присутствии детей от прошлых браков. Кстати, в тот раз Лопес тоже рассылала бюллетень и лично рассказывала подробности. А несколько дней назад она, наконец, показала поклонникам свои роскошные свадебные наряды.

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