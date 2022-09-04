В Китае открылся первый магазин бренда «Белорусская обувь»

Жители приграничного с Россией китайского города Хэйхэ стали свидетелями торжественного открытия первого в стране магазина бренда «Белорусская обувь».

Помимо выдачи подарочных сертификатов на стельки и ложечек для обуви, посетителей угощали драниками и национальным спиртным напитком – крамбамбулей.

По словам владельцев сети, выйти за пределы рынков Евразийского экономического союза их побудило отсутствие свободных площадей для аренды в России.

– В Благовещенске мы арендовали всё – все ДК, дворцы спорта, помещения на автовокзалах… В детские садики нас пока не пускают. В Китае сейчас ещё есть свободные площади, будем радовать лучшей белорусской обувью китайцев и наших соотечественников, пребывающих в стране», – пояснил директор магазина Рубен Кочарян.

На прилавках будет представлена не только продукция белорусского производства, но и китайского, российского и стран СНГ, некоторые товары будут продаваться без кодов страны-производителя.

– На первых порах большинство продаваемой обуви будет китайской, это сделано исключительно, чтобы расположить местного покупателя, позже доля именно белорусского производителя увеличится, – уточнил предприниматель.

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