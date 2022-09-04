Глава администрации Энергодара рассказал о ситуации на ЗАЭС после обстрела

Запорожская АЭС (ЗАЭС) работает в обычном режиме, повышения радиационного фона нет, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

«Радиационный фон на территории атомной станции постоянно измеряется. Он говорит нам о том, что все системы работают и повышения радиационного фона нет. Соответственно, вся система работает в штатном режиме», – приводит слова главы администрации города ТАСС.

«У нас сейчас работают пятый и шестой энергоблоки, которые запускают, генерируют энергию полностью в общую энергосистему», – сказал Волга.

Ранее в администрации Энергодара заявили о попадании артиллерийского снаряда в энергоблок ЗАЭС во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.

Кроме того, в четверг Министерство обороны РФ рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.

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