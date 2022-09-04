Трамп на митинге в США процитировал Ленина

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина и согласился с ним, попутно подискутировав о том, как лучше произносить фамилию основателя советского государства.

«Он сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Пожалуй, выходит, что это правда», – приводит РИА «Новости» слова Трампа, сказанные им на митинге в Пенсильвании.

Изречение на болезненную для Трампа тему честности выборов чаще приписывают Иосифу Сталину, хотя не все специалисты уверены в подлинности высказывания.

Экс-президент Соединенных Штатов, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса». Трамп утверждает, что махинации, якобы имевшие место при подведении итогов выборов 2020 года, лишили его второго президентского срока, однако он не смог доказать это в судах.

Трамп сообщил также, что предпочитает произносить имя Ленина с ударением на «и», потому что так «изысканнее». «Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: «ЛЕнин». ЛенИн! Мне так больше нравится», – сказал он.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал главу действующей американской администрации Джо Байдена «врагом государства».

Напомним также, в сентябре 2020 года Владимир Жириновский, занимавший в то время пост лидера ЛДПР, предложил продать тело Владимира Ленина вместе с мавзолеем американскому художнику. Ранее сообщалось, что художник из США Дэвид Датуна заявил, что желает выкупить тело Владимира Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне.

В свою очередь российский художник Никас Сафронов, комментируя предложение американского художника приобрести тело советского вождя, заявил газете ВЗГЛЯД, что какую бы цену ни предложили за тело Ленина, его нельзя отдавать, поскольку для РФ это бесценный символ, да и китайцы не одобрят такой шаг.

—