 

Один человек погиб в результате лесных пожаров на севере Казахстана

04.09.2022, 1:01, Новости дня
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Спасатели извлекли тело одного погибшего из-под завалов при пожаре в одном из сел Костанайской области на севере Казахстана, сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.

Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. В результате пожаров пострадали 10 человек, в том числе три сотрудника МЧС. Согласно последней информации, площадь пожара составила 9400 гектаров. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали.

«Сегодня с утра мы при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека – это инвалид 1936 года рождения», – передает РИА «Новости» слова Ильина.

По словам министра, участковый инспектор при проведении эвакуации оповестил мужчину, но тот отказался. «Но, тем не менее, следственные мероприятия по факту гибели человека будут проводиться», – информировал он.

Напомним, в субботу при пожаре в оружейном магазине в Казахстане пострадали семь человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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