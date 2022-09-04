Киевские власти начали якобы рассылать угрозы учителям Энергодара

Власти Украины постоянно шантажируют учителей в Энергодаре и рассылают им угрозы, сообщил глава администрации расположенного в Запорожской области города Александр Волга.

«Бесцеремонность шантажа со стороны украинского правительства [находящейся под контролем Киева части] Запорожской области, то, что они постоянно рассылают какие-то угрозы, – эта ситуация не нова, она происходит с самого начала. Именно путем запугивания, другой методики у них нет. Они производят каким-то образом некоторый ажиотаж в умах непосредственно преподавательского состава. Родителей постоянно запугивают, чтобы они не пускали своих детей на обучение в наши российские школы. Я считаю, что это просто низость со стороны людей, которые находятся там и действуют по такой методике, потому как манипуляции при помощи детей – самое последнее [дело]», – передает ТАСС слова чиновника.

Ранее Минобороны призвало ООН принять меры для прекращения обстрелов школ Киевом.

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