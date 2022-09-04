 

США разработали способный распространять зараженных насекомых дрон

04.09.2022, 8:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых запатентованы в США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США.

«Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен», – передает РИА «Новости» слова Кириллова.

Ранее Кириллов рассказал, что США интересовались изучением холеры и чумы, применение этих патогенов могли замаскировать под естественные вспышки.

До этого в Минобороны заявили, что Пентагон переносит незавершенные на территории Украины программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы.

Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04.21 / Дерево упало на рабочего при уборке снега в Москве

18.01.22 / Медведчук – украинские власти проводят политику пещерной русофобии

04.06.21 / В РФ открыт предзаказ на смартфоны ASUS ROG Phone 5

08.08.21 / Российский траулер загорелся в Норвегии

28.09.20 / Япония собралась наладить производство водородного топлива на Луне

20.06.21 / В Кремле назвали дату проведения прямой линии Путина

16.10.20 / Число случаев коронавируса в США превысило 8 млн

12.02.21 / Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков

20.01.22 / В Украине за сутки сделали 75 тыс. прививок от COVID-19, больше всего – в Харьковской области

24.02.22 / Польша сняла коронавирусные ограничения для граждан, которые из-за вторжения РФ хотят выехать из Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика