Футболистам киевского «Динамо» пригрозили отправкой в армию за плохую игру

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал игроков клуба за выступление в квалификации Лиги чемпионов и напомнил футболистам об их призывном возрасте, сообщили СМИ.

В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» в двух матчах проиграло «Бенфике» с общей разницей мячей 0-5.

По словам Суркиса, на европейской арене игроки должны выходить и биться до крови, а не «забивать сами себе».

«Но я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле – ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл», – передает «Чемпионат» со ссылкой на ua.tribuna.com слова Суркиса.

Ранее Киевское «Динамо» отказалось играть с румынским клубом из-за слов о нацистском «Азове».

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