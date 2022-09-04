 

Футболистам киевского «Динамо» пригрозили отправкой в армию за плохую игру

04.09.2022, 1:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал игроков клуба за выступление в квалификации Лиги чемпионов и напомнил футболистам об их призывном возрасте, сообщили СМИ.

В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» в двух матчах проиграло «Бенфике» с общей разницей мячей 0-5.

По словам Суркиса, на европейской арене игроки должны выходить и биться до крови, а не «забивать сами себе».

«Но я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле – ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл», – передает «Чемпионат» со ссылкой на ua.tribuna.com слова Суркиса.

Ранее Киевское «Динамо» отказалось играть с румынским клубом из-за слов о нацистском «Азове».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.21 / В Великобритании более 100 тыс. жертв COVID-19

16.07.20 / Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы

08.09.21 / Das Erste – мятежники в Гвинее пообещали начать мирный переход к демократии

02.09.21 / Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского

29.05.21 / Задержанный после сообщения о минировании рейс вылетел в Симферополь

29.06.20 / В США оценили эффективность вакцины от коронавируса

24.02.22 / Экс-канцлер Австрии покинул наблюдательный совет “Российских железных дорог” из-за агрессии РФ против Украины

02.11.20 / Посол Германии сомневается, что КСУ в своем решении учел закрепленный в Конституции курс на евроинтеграцию

31.12.20 / “Обалденная красотка”, “Мало секса”. Полуобнаженная актриса “Женского квартала” обнародовала смелое фото

26.11.20 / Кабмин одобрил законопроект о полномочиях Рады увольнять директора НАБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика