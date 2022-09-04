 

Германия решила выделить Украине 200 млн евро на программу поддержки внутренних беженцев

04.09.2022, 8:59, Новости дня
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Германия выделит Украине новую финансовую помощь в размере 200 млн евро, сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

«Значительная часть нашей новой помощи должна пойти на программу украинского правительства по поддержке внутренне перемещенных лиц», – передает ТАСС слова Шульце.

В воскресенье в Берлине будет находиться с визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Я поговорю с премьером о том, как мы можем еще поддержать украинское правительство в вопросе снабжения беженцев. Речь при этом идет об обеспечении жильем, теплом, одеждой и медицинскими средствами», – отметила Шульце.

Ранее депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт заявил, что обустройство большого количества беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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