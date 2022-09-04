Луковый пирог по рецепту Марии Порошиной: божественный вкус

Звезда отечественной киноиндустрии Мария Порошина не заморачивается с покупкой дорогостоящих ингредиентов для своих кулинарных изысков. Ароматную выпечку можно приготовить при наличии скромного набора продуктов. Луковый пирог по рецепту актрисы точно не ударит по кошельку!

Ингредиенты

Белый репчатый лук — 1 кг

Сметана — 400-500 г

Яйца куриные — 3 шт.

Сливочное масло — 125 г

Мука — 1-2 стакана

Растительное масло — 3 столовых ложки

Соль, сахар и молотый красный перец по вкусу

Способ приготовления

Для теста размягченное масло добавляем в муку и замешиваем не слишком липкую массу, предварительно посолив. Оставляем в холодильнике на 60 минут.

Параллельно готовим начинку для нашего пирога. Как Мария Порошина чистим лук, нарезаем полукольцами и высыпаем в отдельную миску. Кладем примерно по половине чайной ложки перца, соли и сахара. Состав перемешиваем и обжариваем на сковороде с тремя ложками растительного масла. Далее взбиваем сметану с яйцами. Заливаем массой лук, повторно все перемешиваем.

Охлажденное тесто раскатываем, распределяем по форме для запекания, выкладываем по центру начинку, а краешки подгибаем. Ставим луковый пирог в духовку на 185 градусов до готовности.

Готово! Мария Порошина дала проверенный рецепт, поэтому при соблюдении всех условий божественный вкус обеспечен. Луковый пирог отлично подойдет и для семейного застолья, и для приема гостей, и для дружеских вечерних посиделок.