Мнение: Мир гораздо больше, чем просто Запад

Фрагменты из интервью директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ А.Дробинина журналу "Международная жизнь".

Мир гораздо больше, чем просто Запад

Россия, — одна из ведущих держав мира, постоянный член Совета Безопасности ООН, стран-основательница ООН, она не может действовать не имея четкого понимания будущего, не имея понимания целей, к которым она идет в своей международной внешнеполитической деятельности. Поэтому внешнеполитическое планирование у нас есть. Кстати, не у всех стран оно есть. Довольно много стран каким-то образом обходятся без этого, живут без этого. Но мы считаем, что у России, как и у других ведущих стран, внешнеполитическое планирование конечно же должно быть.

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Что же касается Вашего вопроса относительно того, какие какие цели преследует Запад, западное сообщество в нынешнем кризисе, об этом говорилось неоднократно, на разных уровнях, в том числе — и у нас на высшем и высоком уровнях. Мы понимаем, что те цели, которые официально заявляются руководителями западных государств, а также включены в качестве установок в их доктринальные документы, — эти цели и являются целями западной политики.

Что это такое? Это — нанести стратегическое поражение России, используя для этого нынешний кризис европейской безопасности. Самым ярким и острым проявлением этого кризиса является ситуация на Украине, но Украиной этот кризис не ограничивается. Он был создан рукотворно, несмотря на все наши предупреждения, предложения о сотрудничестве. В течение многих лет наши западные коллеги упорно продвигали собственные интересы, игнорируя интересы Российской Федерации в сфере европейской безопасности. Это выражалось прежде всего в военно-политической экспансии на Восток путем расширения блока НАТО с приемом туда государств Восточной Европы, а также таких «авансов», которые они давали ряду бывших республик Советского Союза, в частности Грузии, Украине. Это также выражалось в приближении НАТОвской военной инфраструктуры к границам Российской Федерации, что создает непосредственную угрозу безопасности нашей страны, на которую наше руководство не может не реагировать.

Собственно говоря, это причина. А цели, цели понятны. Об этом я упомянул в своей статье. Это устранение России в качестве конкурента, в качестве такого «препятствия», которое мы самим своим существованием создаем на пути к глобальному к доминированию США и их сателлитов на международной арене.

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Наша специальная военная операция придала ускорение тем переменам, которые и без того набирали ход на международной арене. Имеется в виду формирование прочной основы для многополярного мироустройства, где будет существовать не один, а несколько центров экономического роста, политического влияния. Центров принятия решений, независимых от кого-то одного единственного центра.

Что же касается того, что бы произошло, если бы наши западные собеседники приняли те предложения, которые Россия официально выдвинула в декабре прошлого года относительно укрепления основ европейской безопасности, то вопрос относится к области гипотетического. Сейчас, конечно, можно рассуждать на эту тему.

Напомню, что наши предложения были сформулированы в виде двух проектов договоров с США и НАТО, которые предусматривали создание гарантий безопасности для России и других стран Евро-Атлантики. Надежных гарантий, которые формировали бы поле для, во-первых, снижения военной напряженности в этом регионе, во-вторых, для развития широкомасштабного сотрудничества во всех областях между Россией и Европой.

Если бы завязался конструктивный диалог по нашим предложениям, то, у меня нет никаких сомнений, во-первых бы не было специальной военной операции, во-вторых, конечно, процесс формирования многополярного мироустройства проходил бы в более конструктивном ключе. Этот процесс так или иначе бы шел, но он шел бы не так конфликтно, как это происходит сейчас.

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Вместе с тем, неоднократно отмечалось, что, на наш взгляд, имеет место, — я сейчас не дипломатично скажу, процесс деградации политических элит, которые сегодня правят бал в ключевых странах Евросоюза. Чего стоят некоторые заявления министров иностранных дел ведущих стран Европы, которые путают географические названия, какие-то исторические реалии. Сейчас очень силен настрой на переписывание истории, на фальсификацию каких-то общеизвестных исторических фактов.

Еще один момент, который, к сожалению, приходится всегда держать в уме. Это то, что заметен разрыв между образом мышления современных западных политиков и тем образом [мышления], который был свойственен лидерам западных стран в эпоху «холодной войны». То ли влияет то, что они на «клеточном», генетическом уровне уже не помнят, чем закончилась Вторая мировая война, то ли тут какие-то другие причины. Может быть, это связано с каким-то синдромом опьянения от собственных успехов. Или безнаказанностью, в которой привыкли жить современные элиты Запада.

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Если серьезно, то существует субъективное представление о мире, а есть — объективная реальность. Объективная реальность такова, что экономический базис западного превосходства продолжает размываться. Знаете, это было понятно уже в 2008 г., когда разразился финансовый кризис. И руководство США и других западных стран, они что сделали? Они просто залили его деньгами. Напечатали доллары и евро.

Понимаете, что это не решение проблемы, а просто попытка ее замотать, отсрочить. Авось пронесет. Эта ставка на авось, она очень ярко проявилась в ходе того, как западные лидеры боролись с пандемией «ковид», а точнее — с ее социальными и экономическими последствиями. Опять накачали деньгами свои экономики. Все же видят, что долларовый долг растет. Неустойчивость этой системы постоянно возрастает. А после того, как Запад перешел к политике прямого грабежа финансовых и материальных ресурсов России в ходе нынешнего кризиса, всем стало понятно, что эта система нежизнеспособна. А это, между прочим, основа доминирования Запада на международной арене. Это касается экономического измерения.

Что касается политического измерения, то в Москве и в Пекине давно принимают решения по внешне- и внутриполитическим вопросам, исходя из собственных интересов, а не из каких-то там указаний вашингтонского или иного «обкома». И таких стран становится все больше и больше. Это значит, что в политической сфере происходит эмансипация основных игроков, которые в историческом плане всегда играли самостоятельную роль.

Возрастает фактор цивилизационного и культурного своеобразия и самобытности. Посмотрите — Индия, она уже не будет выполнять чьи-то приказы. Турция сейчас играет все боле и более самостоятельную роль. Они, конечно, пытаются в нынешних условиях маневрировать, что вполне закономерно и легитимно. Пытаются извлекать выгоду из складывающейся ситуации. Мы исходим из того, что это объективный процесс, и он приводит к рассредоточению мировой власти. Приводит к тому, что мир становится все более сбалансированным в экономическом, политическом, культурном, идеологическом и всех других отношениях. Это объективный процесс.

Конечно, никто не хочет утрачивать те преимущества, которыми ты привык пользоваться десятилетиями и столетиями. Вопрос, какие меры и методы наши западные коллеги будут применять для того, чтобы сохранить свои преимущества, — он открытый. Мы исходим из того, что здесь должен возобладать здравый смысл. Должно возобладать понимание, что все мы живем на одной планете, другого места жительства у нас нет. В итоге мы должны договариваться. Места хватит для всех. Мы никогда не закрываем двери для конструктивного диалога, для договоренностей о том, как сделать этот мир более безопасным и процветающим для всех, а не только для, как Вы сказали, т.н. «золотого миллиарда».

В этом смысле, конечно, непочатый край работы. И нас, надо сказать, поддерживает подавляющее большинство стран мира. Поддерживают тем, что не включаются в инициированную США и их союзниками кампанию санкционного и иного давления на Россию. Это также проявляется в том, что большинство стран не на словах, а на деле демонстрируют готовность сотрудничать с нами. Поддерживать и расширять те экономические, культурные и иные связи, которые у нас уже были наработаны, а сейчас мы будем их расширять еще больше.

Так что мир гораздо больше, чем просто Запад. И Запад в конченом итоге, на мой взгляд, будет вынужден это принять и как-то адаптироваться к этой новой реальности.

(c) А.Дробинин

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