Энергетический кризис приближает конец евро

Евро изначально был провальным проектом, а теперь энергетический кризис исторического масштаба может навсегда с ним покончить, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Европейская валюта уже сейчас опустилась ниже паритета к американскому доллару. И она продолжит обесцениваться, убеждены эксперты. А виной всему рекордные цены на газ и высокий внешнеторговый дефицит, объясняет немецкое издание.



AP

С самого начала создание евро было провальным проектом, но большие доходы от внешней торговли поддерживали его наплаву, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Теперь же возникла угроза, что энергетический кризис навсегда покончит с европейской валютой. Конфликт с Россией существенно усугубил дефицит энергии в ЕС и привёл к рекордному росту цен на газ, что обрушило союз в кризис исторического масштаба. Государства уже давно готовятся к перебоям с электричеством и рационированию энергии этой зимой.

В Германии недавно был зафиксирован самый высокий внешнеторговый дефицит с 1980-ых годов, продолжает немецкое издание. У торговцев валютой это вызывает серьёзное беспокойство по поводу будущего евро. Аналитики считают, что дальнейшее ухудшение внешнеторгового дефицита может полностью обесценить европейскую валюту. Уже сейчас она опустилась ниже паритета к американскому доллару. И даже намёки ведущих функционеров Европейского Центробанка на возможное повышение процентной ставки, ничем не помогают. «Перспективы мрачные», убеждены эксперты.

Энергетическая зависимость от РФ — это часть той экономической модели, которая всё это время поддерживала европейскую валюту. Так как финансовый приток от покупки товаров регулярно превышал отток капитала на оплату импорта, спрос на евро оставался большим. Но сейчас динамика изменилась.

Хотя европейские газовые хранилища быстро заполняются, угроза, что российские поставки голубого топлива в еврозону полностью прервутся, остаётся. Об этом, к примеру, свидетельствует остановка «Северного потока», которая приведёт к очередным рекордным ценам за энергию. По словам экспертов, еврозона и европейская экономика переживают сейчас небывалый и очень масштабный макрошок, вызванный внешними причинами.