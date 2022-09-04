Политолог – чтобы одолеть Китай в новой космической гонке, США придётся вернуть дух авантюризма

Америка, которая когда-то была несомненным лидером освоения космоса, начинает сдавать позиции Китаю — и это в очередной раз продемонстрировала недавняя отмена запуска сверхтяжёлой ракеты SLS к Луне, убеждён американский политолог Брэндон Уэлкерт. Как пишет аналитик на страницах The Washington Times, чтобы не оказаться в отстающих, Вашингтону нужно взять на вооружение амбициозную стратегию развития космической отрасли, начав вкладывать в неё действительно серьёзные средства.



AP

Отменённая в минувший понедельник лунная миссия NASA «Артемида-1» стала выражением «прошлого, настоящего и будущего Америки»: при запуске сверхтяжелой ракеты SLS, которая, по замыслу её создателей, в течение ближайшего десятилетия должна вернуть американцев на Луну, возникла нештатная ситуация — и бюрократы американского космического агентства приняли решение всё отменить, пишет в своей статье для The Washington Times политолог Брэндон Уэлкерт.

Как отмечает аналитик, один американский интернет-пользователь прокомментировал отмену такими словами: «Бережёного Бог бережёт». По мысли Уэлкерта, такой подход во всех подробностях отражает царящий в США «дух времени». «NASA большим трудом даётся то, что оно ещё в 70-е годы XX века проворачивало спокойно и с лёгкостью: безопасная доставка американцев на лунную поверхность, а затем обратно на Землю», — констатирует он.

А тем временем «крохотная по сравнению с NASA» компания Илона Маска SpaceX продолжает семимильными шагами продвигаться к гораздо более амбициозной цели — созданию ракеты, способной долететь до Марса, напоминает Уэлкерт. При этом инженеры компании чуть ли не еженедельно запускают своё очередное создание — и «эйфорично наблюдают за тем, как оно взрывается», иронизирует автор. Между тем каждый такой взрыв позволяет специалистам узнать что-то новое и немного усовершенствовать те технологии, которые в конечном счёте приведут американцев на другие планеты солнечной системы, уверен Уэлкерт. NASA же доверяет доллары налогоплательщиков бюрократам, у которых нет видения будущего, — а потом отказывается от запусков из-за опасений, что их «новая игрушка» получит повреждения, сетует политолог.

А ведь когда-то это агентство символизировало всё лучшее, что есть в Америке и её правительстве, продолжает аналитик. «Оно было местом, на которое Джон Кеннеди возложил свои величайшие надежды — своё видение Америки как первопроходца, открывающего «новые рубежи» в дальнем космосе, — и которое в тот знаменательный июльский день в 1969 году собрало так много американцев у экранов телевизоров; тогда граждане США, а с ними и весь мир, с трепетом наблюдали, как крепкие американские астронавты вонзили флаг своей страны в лунный реголит и объявили о победе для свободного мира и всего человечества», — вспоминает Уэлкерт.

Как подчёркивает автор, до Луны добралась именно Америка, а не «тоталитарные государства Евразии»: Советский Союз, который был главным соперником США в лунной гонке и когда-то мог похвастаться более продвинутой космической программой, к концу 60-х уже отстал, поскольку его собственное космическое агентство погрязло в «душной бюрократии», которая раньше была фирменной особенностью исключительно «коммунистических режимов».

К несчастью, сегодня NASA символизирует все худшие аспекты американского правительства: это — раздутое ведомство c безалаберным руководством, которое внедряет инновации с большим опозданием, полагает Уэлкерт. Даже «крохотные космические стартапы вроде SpaceX» понимают, что освоение космоса является «хлопотным и по существу своему опасным делом», а путь к инновациям лежит через практические эксперименты, а не доски с формулами — но в американском космическом агентстве этого почему-то не осознают, возмущается аналитик.

Ни одно другое ведомство во всём мире не может заявить, что успешно доставило людей до поверхности другого небесного тела. Однако теперь, спустя много десятилетий, когда нужные технологии уже существуют и всё стало даже проще, NASA, похоже, не способно уверенно добиться той же цели, пишет Уэлкерт. К счастью, есть SpaceX и другие частные компании — но они просто слишком малы, чтобы произвести такой эффект в космосе, который сейчас необходим стране, убеждён политолог. А всё дело в том, что Америка просто «почила на лаврах своего статуса единственной сверхдержавы», считает он.

С момента завершения холодной войны Америка постоянно проявляет нерешительность, отказываясь делать необходимые шаги по ряду критических направлений просто потому, что может себе это позволить, раскрывает свою мысль автор. «С нашей точки зрения, настал конец истории — Соединённые Штаты после краха Советского Союза достигли вечного господства. Но, разумеется, история не закончилась — и новые главы пишутся каждый день», — разъясняет Уэлкерт. Сегодня США бросают вызов так часто, как никогда раньше: Америке угрожают и Китай с Россией, и их «марионетки» в виде «государств-изгоев» вроде Ирана, предупреждает он.

Как пишет Уэлкерт, эксперты Группы по оборонным инновациям (DIU) при Минобороны США в своём недавнем докладе о состоянии американской космической промышленности пришли к неутешительным выводам: опросив 350 специалистов в сфере космоса, они заключили, что, хотя промышленная база космического сектора США развивается по восходящей траектории, Китай значительно опережает Америку по темпам развития. В этом смысле отмена запуска SLS должна стать очередным напоминанием о том, «как плохи наши дела», подчёркивает автор. Судя по данным DIU, Китай может ещё до конца нынешнего десятилетия обогнать США в новой космической гонке, отмечает аналитик.

Между тем предложенные в докладе ведомства решения слишком маломасштабны, чтобы дать какой-либо эффект, считает автор. По мнению политолога, чтобы сохранить статус ведущей космической державы и расширить своё присутствие в этой стратегически важной сфере, США нужна «амбициозная стратегия». Америке нужно не только обеспечить оборону своих ключевых спутников и разместить на орбите «оборонительные вооружения», но и заняться развитием сектора внеземной добычи ресурсов — ведь в ближайшие 50 лет доминировать в мире будут именно те страны и компании, которые смогут добиться преимущества в этом направлении, предрекает Уэлкерт.

На взгляд аналитика, обеспечить США победу может только «гегемонистская модель» освоения космоса — а раз федеральное правительство страны «разбрасывается деньгами так, будто завтра никогда не наступит», ему стоило бы «реально вложиться в будущее». Для этого Вашингтону нужно взять пример с китайцев в течение ближайших 5—10 лет инвестировать в космос $1 трлн, уверен автор. «А пока мы не возьмёмся за ум, а наши лидеры не наметят контуры такой амбициозной стратегии в публичных заявлениях, мы будем проигрывать в новой космической гонке, сдав будущее тоталитарной Компартии Китая», — подытоживает он.