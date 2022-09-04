Теперь и в партии канцлера — депутаты бундестага от СДПГ выступили за мирную инициативу по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц уже несколько месяцев пытается оказывать давление на Россию, однако теперь к «более разумным решениям» призывают члены его собственной партии, пишет Der Spiegel. По информации издания, на закрытом заседании фракции СДПГ в бундестаге несколько депутатов высказались за урегулирование конфликта на Украине путём переговоров. Они потребовали от СДПГ «мирной инициативы», а также призвали не сводить усилия Германии к вопросу о поставках оружия, а проявить дипломатическую и политическую активность.



AP

По информации Der Spiegel, на закрытом заседании фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге в Дрездене несколько депутатов высказались за урегулирование конфликта на Украине путём переговоров. «Нам нужна мирная инициатива от СДПГ», — заявил, по словам участников заседания, член комитета бундестага по экономической политике Бернд Вестфаль.

«Все участники должны признать, что в войнах не бывает победителей, — отметил Вестфаль. — Человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния для всех в XXI веке должны вести к более разумным решениям». При этом он добавил: «СДПГ — это партия мира, и она должна придать этому импульс».

С аналогичными заявлениями выступили депутаты бундестага Нина Шеер и Ральф Штегнер. Штегнер призвал не сводить мирные усилия Германии к вопросу о поставках оружия, а проявить дипломатическую и политическую активность.

Как считает издание, канцлер Германии Олаф Шольц уже несколько месяцев пытается продолжать оказывать давление на Россию. Примечательно, что теперь к «более разумным решениям» призывают члены его собственной партии.

На заседании, по данным источников, возражений не прозвучало. Однако позднее председатель комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот дистанцировался от заявлений своих коллег по фракции. «Я бы не сказал, что не было предпринято никаких дипломатических усилий», — заявил депутат репортёру Der Spiegel.

«Но психологическая война Путина нацелена именно на наши страхи. Он хочет разделить наши страны и делегитимировать нашу поддержку Украины», — заявил Рот. По его словам, президент РФ «мира не желает». Депутат предостерёг от повторного попадания в «ловушку Путина» «через голову Украины».

Ранее Шольц заявлял, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при условии прекращения боевых действий и вывода российских войск. Он утверждал, что санкции против Москвы не будут сняты до тех пор, пока она не заключит «справедливый мир» с Киевом. Канцлер пообещал оказывать помощь Украине до тех пор, пока она в ней нуждается, передаёт Der Spiegel.