 

Икона Божьей матери “Грузинская”: церковный праздник 4 сентября по православному календарю

04.09.2022, 0:19, Разное
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История

Изначально икона находилась в Грузии, однако в пятнадцатом веке ее перевезли в Персию. В то время персы приторговывали православными святынями, а потому через несколько лет образ попал в Россию, где был приобретен Стефаном Лазаревым. Однако у купца святыня надолго не задержалась – вскоре она была передана в Красногорскую обитель. Оказалось, что портрет Богородицы обладал чудодейственными силами. Так, слепой и глухой монах после молитвы перед образом обрел слух и зрение. А в семнадцатом веке было принято ежегодно праздновать день Грузинской Иконы Божьей Матери 4 сентября.

Традиции и обычаи

Слава чудотворной иконы разлетелась по всем уголкам Руси. По традициям, крестные ходы проводились с образом Божьей Матери. Причем распространялось это как на крупные, так и на маленькие города. Также традиционно образ приносили каждый год в Архангельск, чтобы освятить город.

Чем помогает и как молиться

Принято считать, что Грузинская Икона Божьей Матери помогает всем, кто верит в Господа. К святому лику обращаются женщины, которые отчаялись забеременеть. Также икона помогает людям, страдающим от тяжелых заболеваний, например, онкологии. Для обращения к Богородице можно прочитать тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея “Грузинской”.


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