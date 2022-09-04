Мнение: Какую должность займет Кадыров?

Кадров написал «я устал, я ухожу», что он засиделся в должности главы Чечни…

Дословно: «Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди ДЕЙСТВУЮЩИХ глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск.

Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте».



Отсюда

Это правда, что Кадыров засиделся? И чем он займется, уволившись с должности главы Чечни? Будет прожигать жизнь на яхтах и пляжах? На охотах и рыбалках? Будет читать книги и смотреть фильмы? Сомневаюсь. Еще не время отдыхать! Как нарисовал Вася Ложкин – в мире еще много приключений.

Думаю, что если Рамзан Кадыров и покинет должность главы Чечни, то только для того, что бы занять какую-нибудь другую должность. Премьер-министра, министра обороны или министра образования и науки… Потянет?

Рис. отсюда

Фотография Рамзана Кадырова отсюда

—